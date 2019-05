Manolo García: «el cambio que Roquetas de Mar necesita solo lo asegura un gobierno socialista» El candidato advirtió de pactos entre «las derechas» y presentó un programa en el que se incluye un Plan Integral de Limpieza JULIO VALDIVIA ROQUETAS DE MAR Domingo, 12 mayo 2019, 09:06

El PSOE de Roquetas de Mar ha iniciado la campaña para las Elecciones Municipales del próximo día 26 de mayo «con la mejor candidatura» cargada de «ganas e ilusión» para transformar a la ciudad, en palabras del candidato, Manolo García.

De hecho, desde el PSOE se ha elegido el eslogan 'Ahora el cambio', para transmitir la oportunidad que se abre en esta ocasión para cambiar el gobierno municipal y porque «tenemos fe en el futuro de Roquetas de Mar». Y es que para el candidato socialista «el cambio y la transformación que Roquetas necesita solo los asegura un gobierno socialista. Si gobierna el PP, da igual si lo hace solo o con las otras derechas, ya sabemos lo que nos espera», señaló García en la rueda de prensa de apertura de la campaña electoral, en la que estuvo arropado por el secretario general del PSOE de Almería, José Luis Sánchez Teruel, y de los miembros de la candidatura socialista para Roquetas de Mar.

«Queremos hacer de Roquetas una ciudad del siglo XXI y lo haremos sobre tres pilares fundamentales: el empleo, la seguridad y la limpieza», aseveró el candidato socialista, que entre sus compromisos de gobierno, mencionó el de favorecer la creación de 2.000 puestos de trabajo «para transformar nuestra ciudad» que pasa por modernizar las infraestructuras y los espacios públicos roqueteros, entre otras acciones.

En este sentido, Manolo García aseguró que los socialistas llevarán a cabo un Plan integral de limpieza y embellecimiento de la ciudad con el fin de convertirla en un lugar «atractivo y acogedor» para los autóctonos y los visitantes.

Las infraestructuras sanitarias también están en el objetivo del PSOE y pasan por continuar un proyecto que tiene «sello socialista», según el candidato, como es el segundo hospital para el Poniente que se ubicará en Roquetas de Mar. «Fuimos nosotros, el Grupo Municipal Socialista, quienes obtuvimos el compromiso del anterior gobierno de la Junta para construir un hospital en nuestro pueblo», recordó Manolo García quien reprochó a Gabriel Amat que ahora se haya olvidado del hospital una vez que ha entrado la derecha a gobernar en Andalucía. No solo él sino el tripartito andaluz que ya «no lo ve una prioridad». Además, añadió que Amat aún no ha puesto el suelo a disposición de la Junta «cuando dijo que lo haría en diciembre». El «despropósito de Amat» respecto al hospital pasa, igualmente, y según expuso el candidato socialista, porque «pretendía construir el edificio con el dinero de todos los roqueteros en lugar de dejar que lo hiciera la administración competente». «¿Es normal que un alcalde prefiera saquear los bolsillos de los roqueteros con obras que no son de nuestra competencia en vez de ahorrar dinero y gestionar y que hagan las obras quienes, realmente, tengan las competencias?», se preguntó Manolo García.

García también habló de la reciente huelga de Urbaser, en la que a su juicio el alcalde «ejerció de bombero pirómano, pretendiendo resolver un problema que él mismo ha creado». También habló de las obras ejecutadas en estos años, en los que casi todas «han sido fallidas y han supuesto para los vecinos un sobrecoste de millones de euros que se han dejado de invertir en otras cuestiones necesarias», ejemplo de ello citó al Parque de Los Bajos, «su obra estrella y se le apagó el brillo». El candidato del PSOE recordó que «lo que decían que iba a ser un pulmón verde para Roquetas se ha convertido en un erial gris de cemento, que ni siquiera se atrevieron a inaugurar oficialmente porque les daba vergüenza».