Mamen Puertas acerca la magia de la Navidad con un cuentasábados basado en 'Una carta para Papá Noel'

La ilusión, la imaginación y la emoción navideña fueron las grandes protagonis-tas el pasado sábado en el Aula del Mar de Roquetas de Mar, ... donde el programa 'La mar de divertida' volvió a demostrar su capacidad para crear experiencias únicas dirigidas a los más pequeños y sus familias. En este caso, el Aula del Mar se vistió con un ambiente navideño para disfrutar de un cuentasábados muy especial, la historia 'Una carta para Papá Noel', narrado por Mamen Puertas.

Como está sucediendo en todas las sesiones, el programa 'La mar de divertida', producido por Contraportada y Asiento Vip para el Área de Turismo y Playas del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, que dirige la concejal Amalia López, con-templó todas sus inscripciones.

Durante la actividad, Mamen Puertas combinó la narración oral, con la música en directo con guitarra, las canciones y el baile, creando momentos emotivos y muy divertidos. El cuentacuentos puso en valor los principios que definen el pro-grama 'La mar de divertida', como la creatividad, la educación emocional, el disfrute en familia y la transmisión de valores positivos a través del ocio cultural y educativo.

El cuentacuentos estaba basado en el libro 'Una carta para Papá Noel', de la autora Emma Yarlett. La historia narra las peripecias de Oliver, un niño que desea escribir la carta perfecta para Papá Noel, pero que no tiene claro qué pedir.

A lo largo del relato, el protagonista se encuentra con distintos personajes que, de manera divertida y exagerada, le sugieren regalos disparatados, invitán-dole a reflexionar sobre sus verdaderos deseos y sobre el auténtico espíritu de la Navidad. La escenografía, muy cuidada y creada por Emilia Álvarez, cofundadora de Contraportada y CEO de Asiento Vip, contribuyó a envolver a los niños y niñas en el cuento.

'La mar de divertida' se consolida así como una propuesta de referencia para el público infantil de Roquetas de Mar, ofreciendo actividades gratuitas cada sábado que fomentan el aprendizaje, la imaginación y hábitos de vida saludables. Además, fomentan el conocimiento sobre el Aula del Mar de Roquetas de Mar y animan a continuar la experiencia degustando la gastronomía de los bares y restaurantes del Puerto Pesquero.

Próxima actividad: taller saludable

El programa continuará el próximo sábado, 20 de diciembre, a las 12 horas, con una nueva propuesta pensada para los más pequeños: un taller de cocina salu-dable a cargo de Yolanda García, chef de Gastroconciencia. En esta actividad, los pequeños cocineros aprenderán a preparar barritas energéticas saludables y sabrosas, descubriendo de forma práctica y divertida la importancia de una ali-mentación equilibrada. Además, aprenderán a preparar un snack ideal para el recreo o la merienda.

La siguiente actividad será el 27 de diciembre, a las 12 horas, con una visita marinera teatralizada, interpretada por dos actores, que partirá del Faro, conti-nuará con el Castillo de Santa Ana, Puerto Pesquero y Aula del Mar.

La programación concluirá con una visita de excepción, Su Majestad el Rey Ma-go Melchor, que volverá al Aula del Mar el 3 de enero, de 10.30 horas a 13:30 horas, para recoger las cartas de los pequeños de la casa, conversar y hacerse fotos con ellos. En este caso, la entrada es libre para que todos los pequeños del municipio puedan entregar sus cartas a Su Majestad.

Para los demás talleres, todas las plazas hasta Navidad ya se han cubierto. An-tes de final de mes se presentará el programa para el primer trimestre de 2025, y se volverá a abrir el plazo de inscripción gratuita, hasta completar las plazas, en el email auladelmar@roquetasdemar.es