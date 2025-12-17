Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Foto grupal de la actividad en Roquetas. IDEAL

Mamen Puertas acerca la magia de la Navidad con un cuentasábados basado en 'Una carta para Papá Noel'

Roquetas de Mar ·

El Área de Turismo y Playas del Ayuntamiento de Roquetas continuará el próximo sábado, 20 de diciembre, con un taller saludable a cargo de la chef Yolanda García

J. C.

Roquetas de Mar

Miércoles, 17 de diciembre 2025, 21:43

Comenta

La ilusión, la imaginación y la emoción navideña fueron las grandes protagonis-tas el pasado sábado en el Aula del Mar de Roquetas de Mar, ... donde el programa 'La mar de divertida' volvió a demostrar su capacidad para crear experiencias únicas dirigidas a los más pequeños y sus familias. En este caso, el Aula del Mar se vistió con un ambiente navideño para disfrutar de un cuentasábados muy especial, la historia 'Una carta para Papá Noel', narrado por Mamen Puertas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Le roban el coche a punta de pistola en Granada: «Pensé que dispararía»
  2. 2 Así va a ser la reforma de la autovía de la Costa con un tercer carril para acabar con los atascos
  3. 3

    La venta de Martin Hongla se empieza a calentar con clubes extranjeros atentos
  4. 4 Dos sospechosos en su patio, una cámara que los grabó y una moto robada
  5. 5 Meteorólogos alertan de las nuevas lluvias y nevadas en Granada a la vista
  6. 6

    Afloran las vías del antiguo tranvía en las obras de la Avenida Cervantes
  7. 7 Gran paso para la mejora del enlace de la Circunvalación con Maracena, Pulianas y Granada
  8. 8 10 días de la Guardia Civil en Pinos Puente: 6.900 plantas de maría en 14 invernaderos, cuatro armas y 173 enganches ilegales a la luz
  9. 9 Ultras de Burgos y Cartagena participaron en la pelea entre radicales antes del Granada-Cádiz: hay 57 detenidos
  10. 10 La nieve tiñe de blanco la provincia de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Mamen Puertas acerca la magia de la Navidad con un cuentasábados basado en 'Una carta para Papá Noel'

Mamen Puertas acerca la magia de la Navidad con un cuentasábados basado en &#039;Una carta para Papá Noel&#039;