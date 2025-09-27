Luis Rogelio Rodríguez-Comendador emociona a Roquetas de Mar con su Pregón a la Virgen del Rosario El acto incluyó la presentación del cartel de cultos, obra del fotógrafo Blas Fuentes, y contó con la música en directo de profesores de la Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro

IDEAL Sábado, 27 de septiembre 2025, 16:54 Comenta Compartir

La Iglesia de Nuestra Señora del Rosario acogió en la tarde de ayer uno de los momentos más esperados de las fiestas patronales de Roquetas de Mar: el Pregón de Exaltación a la Virgen del Rosario Coronada, patrona y alcaldesa perpetua del municipio.

El encargado de pronunciarlo fue D. Luis Rogelio Rodríguez-Comendador, cuya intervención estuvo marcada por la emoción y la devoción. Sus palabras, profundamente sentidas, recorrieron la historia, la fe y la tradición que unen a Roquetas de Mar con su Virgen del Rosario, logrando conmover a los asistentes. En un discurso que se definió a sí mismo como «una declaración de amor eterno a la Madre de Dios», el pregonero recordó vivencias personales, la herencia de la devoción transmitida de generación en generación y el papel de la Virgen como símbolo de unión entre los roqueteros.

«Este honor que me habéis concedido de anunciar sus días grandes, de pregonar sus días de fiesta, de encender la luz de la fe que cada octubre prende con fuerza en el corazón de este pueblo marinero, hace que hoy, sin duda, me sienta un roquetero más. Pero no vengo solo. Me acompañan los recuerdos de mi infancia, cuando con mi abuelo Rogelio venía a Roquetes, que era poco más que una villa marinera, a comer el mejor pescado del mundo. También me acompañan los rezos que de pequeño oía en casa, de mi madre, de mi abuela y de mi bisabuela».

Cartel de cultos

Durante el acto se presentó también el cartel de cultos de este año, obra del fotógrafo Blas Fuentes, que abre oficialmente la cuenta atrás hacia la procesión del próximo 7 de octubre, cuando la Virgen recorrerá las calles del centro arropada por miles de devotos. La imagen, de una calidad exquisita, refleja con gran sensibilidad la figura de la Virgen, captando detalles que no pasarán inadvertidos a quienes la contemplen.

El broche final de la velada lo puso la música, con la participación de los profesores de la Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro, que acompañaron el acto con un repertorio de piezas cuidadosamente seleccionadas, aportando solemnidad y emoción a la cita.

Con este pregón, Roquetas de Mar entra de lleno en la celebración de sus Fiestas Patronales en honor a la Virgen del Rosario, que culminarán el próximo 7 de octubre con la tradicional y multitudinaria procesión por las calles del casco antiguo.