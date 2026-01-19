Luis Cortés arrasa en el inicio de gira con lleno en Roquetas

Luis Cortés arrancó su gira para presentar su nuevo disco 'Corazón negro' en Roquetas de Mar. El Teatro Auditorio recibía a este cantante nacido en ... Valencia que está dedicado en cuerpo y alma a la música. Desde el primer minuto hasta el final desató la locura entre el público que llenó el Teatro Auditorio.

Lo más llamativo fue la presencia de niños y niñas en este concierto que fueron acompañados por sus padres y que disfrutaron de las canciones de Luis Cortés, donde además de la musicalidad destacan sus letras. Hasta llegar a este momento, Luis Cortés ha tenido que esforzarse y entregarse a la música y ha tenido muchos momentos de dudas, pero al final, toda va sobre ruedas.

En Roquetas de Mar, primera parada de su gira, Luis Cortés estuvo simpático, agradable y sobre todo muy agradecido por el apoyo que le viene mostrando su público, en definitiva, sus seguidores, aquellos que escuchan su música.

En el concierto se proyectaron tres vídeos que son un claro resumen de la trayectoria del artista. Desde su trabajo en una fábrica por la noche, donde coqueteaba con la música, pero la asaltaban las dudas, hasta el vídeo emotivo con su abuela, que lo apoya y le deja claro que si quiere algo en la vida tiene que luchar por ello. La abuela en nombre de la familia le deja claro que lo van a apoyar en todo lo que haga.

Fue algo más de hora y media la que Luis Cortes mostró su carisma en el escenario y ese portento de voz que se atreve a cantar casi todo. Arrancó la noche con fuerza con el tema 'Mal de amores', siguiendo con 'Vía 3' y 'Al Alba' donde trataba sobre los primeros amores de la infancia, aquel amor puro y especial que inevitablemente marca la vida.

«Buenas noches Roquetas de Mar», dijo el artista al tiempo que pedía al público que grabaran vídeos, hicieran fotografías y lo subieran a las redes si les apetecía. Eso desató la locura al tiempo que el público encendía las luces de sus móviles. «Vamos a grabar un vídeo muy chulo», subrayó.

Luego llegarían temas tan singulares como 'Coraza al corazón', 'Hoja en blanco' y el tema 'Recuerda' muy aplaudido por todo el público. 'Me duele quererte', un temazo al que Cortés lo canta en cada concierto. Es una canción que le ha marcado mucho, porque de alguna manera le abrió los ojos, le hizo pensar más en él, en lo que quería y sentía, tras una ruptura muy dolorosa. Una canción que sirvió de terapia, ya que tan solo tardó 20 minutos en escribirla.

Cantó 'Musas', una canción dedicada a todas las mujeres que han marcado a Luis en su vida, siendo sus musas durante gran parte de su trayectoria musical. Luego siguió con 'Por amarte' 'Mi casa' y 'Se acabó'. «Espero que lo estéis pasando muy bien esta noche. Quiero un fuerte aplauso para los técnicos de sonido e iluminación. Dar las gracias al personal del Teatro Auditorio. Las personas que tengan algún problema, que traten de soltarlo hoy aquí», dijo.

Hizo 'Mala vida' contando con la complicidad del público con sus palmas y continuo con 'Sin ti, sin mi', una canción dedicada al amor y el desamor con muchas preguntas sin respuestas. Dedicado al vacío, al dolor y a la pena de un amor perdido.

Muy emotivo el tema 'Mamá' que Luis Cortés dedicó a todas las madres presentes en el concierto, las que estaban en sus casas y a las que estaban en el cielo. La canción cuenta la historia de vida y superación de una madre soltera que ha tenido que luchar para sacar adelante a sus cuatro hijos. Todo un tributo a su propia madre, donde le agradece todo lo que ha hecho por él y por sus hermanos.

En la parte final del concierto cantó 'Enséñame a volar', 'Desamarte', 'En sueños' y 'Amor real'. El apoteósis final llegó con el tema tan conocido 'Que me lleve el aire'. Y como el público quería más hizo 'Libre como el mar', bajando al patio de butacas y luego subiendo a varios jóvenes, chicos y chicas que lo acompañaron en esa parte fi-nal.

Todos contentos y felices de haber asistido al inicio de gira de un cantante con mucha proyección, que conecta, que tiene mucha complicidad con el público. Fue una noche inolvidable para muchos. El sueño de Luis Cortés es ya una auténtica realidad.