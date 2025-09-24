Las lluvias de la madrugada en Roquetas provocan ocho incidencias sin daños personales Fuentes de los Bomberos del Poniente detallaron que intervinieron en el rescate de una persona dependiente en su vivienda

J. C./E.P. Roquetas de Mar Miércoles, 24 de septiembre 2025, 23:02 Comenta Compartir

Las intensas lluvias registradas en la madrugada de este miércoles en Roquetas de Mar provocaron ocho incidencias por anegaciones en sótanos, bajos de viviendas y garajes, sin que conste ningún daño personal, según informó a Europa Press el servicio de Emergencias 112 Andalucía. El episodio de precipitaciones, concentrado entre las 00,00 y la 1,00 horas, afectó a diferentes calles de la urbanización, como Iguazú y Estornino, además de la avenida Sabinal y la avenida de Las Marinas.

Fuentes de los Bomberos del Poniente detallaron que intervinieron en el rescate de una persona dependiente en su vivienda, donde el agua había alcanzado un metro de altura, así como en un aviso por un vehículo anegado en el que inicialmente se indicó que había dos personas atrapadas, aunque a la llegada de los efectivos ya se encontraban fuera del coche.

Por su parte, la Guardia Civil precisó que varias calles de la zona de Las Marinas permanecieron cortadas sobre las 5,00 horas, si bien no se registraron daños personales. Tanto Bomberos del Poniente como Policía Local participaron en la resolución de las incidencias, de las que a primera hora de la mañana no quedaban avisos activos.