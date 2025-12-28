Libros de Western y cuadros de osos en pijama: el Rastrillo de Cristo del Mar se afianza en Navidad

Libros sobre gatos, western y Aladino, figuritas para el Belén, cuadros de osos pequeños en traje o en pijama, gorros de Papá Noel e incluso ... puertas y marcos de puertas, son solo algunos de los artículos que se pueden adquirir en el Rastrillo del Cristo del Mar en Roquetas de Mar.

Una Hermandad, la del Santísimo Cristo del Mar y María Santísima de las Angustias, que realiza un año más su tradicional rastrillo navideño, una cita muy esperada en estas fechas y que reúne una amplia variedad de artículos a precios accesibles en el municipio costero.

Todo aquel que lo desee podrá encontrar productos de diversa índole —ropa, utensilios para el hogar, muebles, juguetes, artículos de menaje o flores de pascua— mientras colabora con la labor social y religiosa que desarrolla esta Hermandad en Roquetas.

Asimismo, durante la presentación a principios de diciembre, el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, destacó la importancia de esta iniciativa para la comunidad. «Invito a todos nuestros vecinos y vecinas a acercarse y participar en este rastrillo solidario. Su colaboración es fundamental para apoyar el trabajo que realiza la Hermandad y, al mismo tiempo, conservar nuestras tradiciones más queridas».

Horario

El rastrillo permanecerá abierto hasta el 5 de enero, en horario de 10.00 a 13.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, ofreciendo a los visitantes la oportunidad de realizar compras navideñas mientras apoyan una causa solidaria.

Así, durante el acto se anunció una importante novedad para la Semana Santa de 2025: la Virgen de las Angustias procesionará por primera vez en Sábado Santo por las calles del barrio de Las Lomas, ampliando así el calendario de celebraciones y fortaleciendo la tradición cofrade del municipio.

La presentación también dejó un momento muy emotivo. La Hermandad sorprendió a David Hervías Giménez, alumno de la Escuela Taurina y al que ya apodaron como 'El Niño de El Puerto', con un capote personalizado con la inscripción y los bordados del Cristo del Mar, un gesto que el joven recibió con enorme ilusión y gratitud.

A principios de marzo de 2023, la Casa de la Hermandad del Santísimo Cristo del Mar y María Santísima de las Angustias de El Puerto recibió una buena noticia y es que tras casi 13 años de obras y trabajos, todos los hermanos de la Hermandad tendrían un lugar para tener su espacio para la vida espiritual, cuidar de sus oraciones y del silencio personal.

Además, es un espacio que tienen todos los integrantes de la Hermandad para realizar actividades durante todo el año. En el acto de la inauguración de la nueva Casa de la Hermandad estuvo el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, miembros de la Corporación Municipal y algunos vecinos que querían ver como había quedado el nuevo edificio.

Fecha señalada

Roquetas de Mar acoge multitud de fiestas por toda su extensa localidad al igual que celebraciones religiosas como lo son las fiestas patronales en honor a la Virgen del Carmen y Santa Ana, en el Puerto; la Virgen del Carmen, en Aguadulce y la Virgen del Rosario en Roquetas de Mar centro.

Pero, si hay una fecha señalada para los roqueteros y roqueteras en verano es la tradicional procesión del Cristo del Mar que lleva realizándose desde el año 2006 y cada vez atrae a más habitantes de la zona y también a los turistas que están veraneando a mediados de agosto en la localidad costera almeriense.