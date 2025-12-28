Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ana, Eva, Trina y Manolo charlan en el Rastrillo de Navidad del Cristo del Mar. Javier Cortés

Libros de Western y cuadros de osos en pijama: el Rastrillo de Cristo del Mar se afianza en Navidad

Roquetas de Mar ·

El rastrillo ofrece a los visitantes la oportunidad de realizar compras navideñas mientras apoyan una causa solidaria

Javier Cortés

Roquetas de Mar

Domingo, 28 de diciembre 2025, 20:34

Comenta

Libros sobre gatos, western y Aladino, figuritas para el Belén, cuadros de osos pequeños en traje o en pijama, gorros de Papá Noel e incluso ... puertas y marcos de puertas, son solo algunos de los artículos que se pueden adquirir en el Rastrillo del Cristo del Mar en Roquetas de Mar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tres terremotos en menos de dos horas sacuden Granada
  2. 2 Encuentran la moto del chico desaparecido en Íllora
  3. 3 Buscan a una conductora desaparecida tras volcar su coche en la A-92 a la altura de Guadix
  4. 4 El temporal azota Granada y deja más de una decena de incidencias por lluvias
  5. 5 Alerta a los móviles de la provincia de Málaga por aviso rojo por lluvias que se extenderán a Granada y Almería
  6. 6 Rayos sobre Granada: el temporal provoca una tormenta eléctrica en la provincia
  7. 7 Muere un joven de 26 años al salirse de la calzada su coche en la A-92 en Santa Fe
  8. 8

    El legado del genio granadino de la arquitectura
  9. 9

    El muérdago pone en jaque a la Sierra de Baza
  10. 10 «No podemos vivir juntos ahora, pero afortunadamente estamos vivos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Libros de Western y cuadros de osos en pijama: el Rastrillo de Cristo del Mar se afianza en Navidad

Libros de Western y cuadros de osos en pijama: el Rastrillo de Cristo del Mar se afianza en Navidad