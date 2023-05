Libres apuesta por apoyar la modernización de la hostelería de Roquetas

Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

El candidato de Libres a la Alcaldía de Roquetas, Marcel Maya, ha destacado el «papel fundamental» de la hostelería en el municipio roquetero, amenazado por «la pandemia, la crisis enegética y el aumento de los precios de los alimentos» que han llevado a «una de las peores crisis de su historia». Por ello, considera «crucial» apoyar al sector.

La formación apuesta por fomentar nuevos hábitos de consumo, entre los que cita el llamado take away que según ha indicado Maya, ya supone el 25% de la facturación del sector en algunas ciudades y «contribuye a fomentar un turismo no estacional», una «adaptación vital para mantenernos atractivos y competitivos».

El candidato de Libres cree también que el Ayuntamiento debe apoyar «soluciones tecnológicas» para la hostelería del municipio, como sistemas de reservas en línea o aplicaciones móviles para pedidos y pagos. «Esto no solo aumenta al satisfacción de los turistas, sino que también beneficia a los consumidores locales, reduciendo los tiempos de espera y facilitando el acceso a la extraordinaria oferta gastronómica de nuestro municipio».

Por otro lado, el alcaldable de la formación fundada por la ex parlamentaria de Vox, Luz Belinda Rodríguez, también apuesta por combatir el turismo estacional, promoviendo la «diversificación de nuestra oferta turística, destacando no solo nuestras playas y paisajes, sino también nuestras actividades culturales y eventos todo el año».

Marcel Maya ha explicado que «la colaboración entre los establecimientos de hosteleria y los productores locales puede contribuir a impulsar una cadena de suministro sostenible y promover los productos autóctonos». En este sentido, cree «fundamental» establecer un equilibrio entre la oferta turística y las necesidades de la comunidad local.

«Debemos aseguramos de que los beneficios económicos y culturales que trae consigo el turismo se distribuyan de manera justa y sostenible. Esto implica impulsar iniciativas que protejan nuestra identidad, preserven nuestro patrimonio y apoyen a los negocios locales, la mismo tiempo que garantizamos que los residentes puedan disfrutar de su entorno sin que su calidad de vida se vea afectada», ha declarado.

«Juntos podemos construir un municipio donde el turismo sostenible y el apoyo a los consumidores locales vayan de la mano, creando una experiencia enriquecedora para todos», ha concluido el candidato de Libres.