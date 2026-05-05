En libertad los siete detenidos por secuestrar a un hombre en Roquetas de Mar

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de la plaza número 3 de Roquetas de Mar ha acordado la puesta en libertad ... provisional de las siete personas detenidas por el presunto secuestro de otra, a la que sustrajeron dinero de su cuenta bancaria. Según ha indicado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) este martes en un comunicado, «ni el fiscal ni el letrado de la víctima solicitaron el ingreso en prisión de los detenidos por estos hechos».

El atestado policial elevado al Juzgado de Instrucción indicaba que los detenidos incurrieron en los presuntos delitos de detención ilegal, contra la salud pública, pertenencia a grupo criminal, robo con violencia, estafa y blanqueo de capitales.

Tras tomar declaración a los detenidos, a la presunta víctima y a testigos, el Juzgado, finalmente, ha determinado la puesta en libertad de las siete personas sin la adopción de medidas cautelares. La instrucción deberá aclarar ahora si existen indicios de delito suficientes para sostener la acusación contra los investigados, detalla el TSJA.

Por otra parte, la causa fue remitida al Decanato de los Juzgados de Roquetas de Mar para proceder a su reparto y adjudicación al órgano que deberá continuar la investigación.

La detención de estas siete personas, hombres y mujeres de entre 18 y 62 años, todos ellos vecinos de la zona, es resultado de la 'Operación Legartia' de la Guardia Civil, sobre la que informó el pasado sábado, 2 de mayo, la Comandancia de Almería. Según indicó el cuerpo, la víctima fue secuestrada durante 13 días en un 'narcopiso' ubicado en el término roquetero, donde también fue sometida a sumisión química «para anular su voluntad» por parte de sus captores. En total, la Benemérita estima que le sustrajeron hasta 40.000 euros de su cuenta bancaria mediante 170 extracciones y transferencias, que incluía movimientos de 'bizum' y 'hall-cash'.

La investigación se inició en el mes de octubre, cuando la Guardia Civil averiguó, indicó la versión policial, «que los autores habían retenido a un hombre en una vivienda que funcionaba como punto de venta de drogas».

Durante la fase de explotación de la investigación, los agentes del Área de Investigación de Roquetas, con el apoyo de unidades de Seguridad Ciudadana, realizaron dos registros domiciliarios e intervinieron dosis de anfetamina, base de cocaína, así como cápsulas de metadona y trazodona.

Además, se aprehendieron de un arma de aire comprimido, una defensa extensible y varias armas blancas de gran tamaño, como machetes y marañas, así como de numeroso material robado, entre el que había aparatos de aire acondicionado, sanitarios o herramientas, que ya han sido reconocidos y devueltos a su propietario.