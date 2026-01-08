Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

G. C.

Liberan a seis víctimas de explotación sexual en Roquetas tras desarticular una red con ocho detenidos

A los arrestados, cuatro de ellos en prisión provisional, se les atribuyen los delitos de trata de seres humanos, explotación sexual y pertenencia a organización criminal

IDEAL

Almería

Jueves, 8 de enero 2026, 10:32

Comenta

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada a traer mujeres desde países de América del Sur, entre ellos, Venezuela y Colombia, a la ... localidad de Roquetas de Mar para su explotación sexual en una operación saldada con seis víctimas liberadas y ocho detenidos.

