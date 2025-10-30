La Legión celebrará una Jura de Bandera para personal civil en El Parador

El próximo 29 de noviembre, el Ejército de Tierra, a través de la Brigada «Rey Al-fonso XIII» II de la Legión, celebrará un solemne ... acto de Jura de Bandera para per-sonal civil en El Parador de las Hortichuelas reafirmando una vez más los lazos de unión entre la sociedad almeriense y la Legión.

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, ha destacado su satisfacción por aco-ger en el municipio una cita «en la que se pone en valor el orgullo de ser español, el respeto a nuestros símbolos nacionales y el compromiso con los valores que nos unen como sociedad».

Asimismo, Amat ha agradecido la estrecha colaboración del Ayuntamiento con la Legión, destacando «la disposición permanente de esta unidad por acercarse a los ciudadanos y compartir actos que refuerzan el sentimiento de unidad y pertenen-cia tal y como se refleja en recientes acontecimientos deportivos como La Desérti-ca cuya meta ha sido un año más Roquetas de Mar».

Por su parte, el capitán Santiago Ballesteros Ceballos, jefe accidental de la Sección de Protocolo y Asuntos Civiles de la Brigada de la Legión, ha destacado que «una vez más, la sociedad almeriense y la Legión estrechan lazos y fortalecen vínculos», subrayando el carácter integrador y simbólico de este tipo de ceremonias. Se trata de un acto en el que se pretende involucrar a toda la sociedad, en esta ocasión, los usuarios de Aspaym Almería participarán en esta ceremonia y tendrán la oportu-nidad de manifestar su compromiso con los valores de la bandera española. Se tra-ta de una asociación sin ánimo de lucro que trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas con lesión medular y grandes discapacidades físicas en la provin-cia.

La ceremonia es fruto de la solicitud realizada el 6 de junio de 2024 por la Cofradía del Santísimo Cristo de la Buena Muerte del Parador, al general jefe de la Brigada de la Legión, para la organización y ejecución del izado de bandera y la jura para personal civil y que fue «aceptada con orgullo y compromiso debido a la estrecha relación que nos une con el municipio de Roquetas, con la cofradía y con la Brigada de la Legión, y más concretamente con el Grupo Logístico de la Legión».

«La Jura de Bandera nos permite acercar la Legión a la sociedad, mostrar la cultu-ra y el compromiso que tiene el Ejército con la cultura de defensa. Se trata de un acto que ofrecer la oportunidad al ciudadanos de manifestar públicamente su compromiso con la bandera de España y con los valores que ellos representan, que bien son la unidad, la paz, la libertad y la convivencia entre todos los ciudadanos», destaca el capitán Ceballos.

Por último, desde la Legión se recuerda a todos aquellos que quieran participar en esta jornada y manifestar su voluntad de hacer el juramente a la bandera tendrán de plazo hasta el próximo 22 de noviembre y hacer la solicitud a través de la pági-na web defensa.gob.es o bien presencialmente en las diferentes subdelegaciones de defensa.

La jornada comenzará a las 11:15 horas con el izado de bandera en la rotonda de la Avenida Alicún/Avenida del Parador, y continuará a las 12:00 horas con el acto de Jura de Bandera en la Avenida de las Losas.

La fuerza participante estará compuesta por personal del Grupo Logístico de la Legión, la Escuadra de Gastadores y la Unidad de Música de la Brigada de la Le-gión, que aportarán el marco solemne y representativo característico de estos ac-tos.

Con este tipo de ceremonias, el Ejército de Tierra, como parte integral de la socie-dad española y con una inquebrantable vocación de servicio, refuerza su compro-miso con los ciudadanos y fomenta el espíritu de unidad, respeto y orgullo por los símbolos nacionales.