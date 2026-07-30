KILLSUR, protección profesional frente a las plagas de agosto

J. M. G. 30/07/2026 a las 23:51h.

Agosto es uno de los meses más exigentes para el control de plagas. Las temperaturas elevadas, la búsqueda constante de agua y alimento y el aumento de la actividad en terrazas, piscinas, establecimientos hosteleros y segundas residencias favorecen la aparición y expansión de insectos y roedores. En estas semanas, una pequeña incidencia puede crecer con rapidez si no se detecta y trata a tiempo.

El calor prolongado acelera los ciclos reproductivos de numerosas especies y las empuja a refugiarse en lugares frescos y húmedos. Cocinas, cuartos de baño, desagües, sótanos, almacenes, cámaras, jardines y zonas próximas a conducciones de agua se convierten en puntos especialmente sensibles. También los residuos orgánicos y los alimentos mal protegidos actúan como un potente reclamo.

No se trata únicamente de evitar molestias. Cucarachas, roedores, moscas y otros organismos pueden contaminar superficies y alimentos, deteriorar instalaciones y causar pérdidas económicas. Para comercios, hostelería, industria alimentaria y centros de manipulado, una infestación puede afectar además a la seguridad sanitaria y a la reputación del negocio.

Ante este escenario, KILLSUR ofrece soluciones profesionales de desinsectación, desratización y desinfección adaptadas a cada espacio. Con más de veinte años de experiencia técnica, la empresa trabaja para particulares, empresas, industrias y explotaciones agrícolas, combinando inspección, diagnóstico, tratamiento y medidas de prevención.

Cucarachas y hormigas, muy activas con el calor

Las cucarachas mantienen durante agosto una actividad intensa. Buscan humedad y alimento y pueden acceder a las instalaciones a través de desagües, grietas, conducciones y zonas de carga. Su capacidad de ocultación y reproducción hace que los productos domésticos resulten, en muchos casos, insuficientes o solo ofrezcan un efecto temporal.

Las hormigas también encuentran en viviendas, terrazas, jardines, cocinas y almacenes las condiciones necesarias para establecer recorridos y colonias. Eliminar únicamente los ejemplares visibles no resuelve el origen del problema: es necesario localizar los accesos, identificar los focos y aplicar el tratamiento adecuado a cada especie y entorno.

Mosquitos, moscas y avispas en espacios exteriores

El uso intensivo de patios, piscinas y terrazas aumenta la exposición a mosquitos, moscas y avispas. El agua acumulada en platos de macetas, cubos, canalones, fuentes o recipientes favorece la cría de mosquitos, mientras que los restos de comida, bebidas azucaradas y contenedores mal cerrados atraen a moscas y avispas. En el caso de los nidos de avispas, la manipulación sin medios adecuados puede resultar peligrosa. La intervención profesional permite valorar su ubicación y aplicar un procedimiento seguro, especialmente cuando aparecen en persianas, tejados, patios, jardines o zonas frecuentadas por niños y personas mayores.

Viviendas habituales y segundas residencias

Agosto coincide con desplazamientos, vacaciones y reapertura de viviendas que han permanecido cerradas. Antes de instalarse conviene revisar cocinas, despensas, falsos techos, patios, desagües y zonas de almacenamiento. Excrementos, olores, envases dañados, pequeños insectos muertos o ruidos nocturnos pueden ser señales de actividad.

También es recomendable evitar acumulaciones de basura, mantener los alimentos en recipientes cerrados, reparar fugas de agua, sellar grietas y colocar barreras en los puntos de entrada. Cuando existen indicios claros, una inspección especializada permite actuar sobre el foco y reducir el riesgo de que la plaga se extienda.

Hostelería, comercio e industria alimentaria

Bares, restaurantes, hoteles, supermercados, obradores, almacenes y centros logísticos afrontan en agosto una presión especial. La rotación de mercancías, las altas temperaturas y la generación de residuos requieren planes de control continuos, revisiones periódicas y una correcta documentación de las actuaciones.

KILLSUR dispone de equipos específicos para distintos tratamientos, como sistemas de nebulización, insectocaptores para la industria alimentaria, trampas de seguridad para roedores y herramientas de inspección que permiten acceder a rincones ocultos. La empresa proporciona además certificado de tratamiento y diagnosis de situación conforme a la legislación aplicable.

Agricultura y centros de manipulado

En la provincia de Almería, el control de plagas es igualmente importante en invernaderos, almacenes agrícolas, zonas de envasado y cámaras hortofrutícolas. La higiene, la vigilancia de accesos y la detección temprana ayudan a proteger las instalaciones, la mercancía y la calidad del producto.

Cada actuación debe adaptarse al tipo de instalación, a la actividad desarrollada y al organismo detectado. Por eso, el diagnóstico previo y el seguimiento posterior son esenciales para obtener resultados eficaces y evitar tratamientos indiscriminados.

KILLSUR, experiencia, medios técnicos y atención cercana

KILLSUR DESINFECCIONES SL está especializada en control de plagas, desinsectación, desratización y desinfección. Desde su sede en La Puebla de Vícar presta servicio a hogares, pequeñas y grandes empresas, industrias y explotaciones agrícolas, con personal en formación continua, maquinaria específica y productos profesionales.

ILLSUR se encuentra en el Bulevar Ciudad de Vícar, La Puebla de Vícar. Teléfonos: 950 887 766 y 950 889 900. Web: www.killsur.com