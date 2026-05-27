Killsur, protección eficaz frente a las plagas del verano

27/05/2026 a las 00:00h.

Con el aumento de las temperaturas, comienza uno de los periodos de mayor actividad para insectos y roedores. Mosquitos, cucarachas, hormigas, avispas o roedores encuentran en el calor las condiciones perfectas para reproducirse rápidamente, lo que convierte al inicio del verano en un momento clave para la prevención y el control de plagas. Las altas temperaturas y la mayor humedad en determinadas zonas favorecen la proliferación de insectos tanto en viviendas como en negocios, almacenes e instalaciones agrícolas. A ello se suma la mayor actividad al aire libre y la acumulación de residuos orgánicos, factores que incrementan el riesgo de infestaciones.

No se trata únicamente de una cuestión de incomodidad. Las plagas representan un problema sanitario y de seguridad. Algunas especies pueden transmitir bacterias y enfermedades, deteriorar estructuras, contaminar alimentos o provocar pérdidas económicas importantes en empresas y explotaciones agrícolas. En este contexto, la prevención y las actuaciones profesionales resultan fundamentales para evitar que pequeños focos terminen convirtiéndose en infestaciones difíciles de controlar. Por ello, cada vez más particulares y empresas recurren a servicios especializados de desinsectación, desratización y desinfección adaptados a cada situación, y ben esta tarea destaca el trabajo de KILLSUR, una empresa especializada en control de plagas con sede en el municipio de Vícar y que está consolidada como un referente gracias a su enfoque profesional, cercano y adaptado a las necesidades de cada cliente.

Especial atención a mosquitos y cucarachas

Durante junio, los mosquitos se convierten en una de las principales molestias, especialmente en zonas cálidas como Almería. Las altas temperaturas y la presencia de agua estancada favorecen su proliferación, afectando tanto a viviendas como a establecimientos hosteleros y espacios públicos.

También aumentan las incidencias relacionadas con cucarachas, una de las plagas más resistentes y peligrosas desde el punto de vista sanitario, ya que pueden transportar microorganismos y contaminar superficies y alimentos.

A ello se suman hormigas, avispas y roedores, cuya presencia se incrementa con el calor y la búsqueda de alimento y agua.

Hogares y negocios protegidos

En viviendas particulares, la detección temprana resulta esencial para evitar problemas mayores. Las actuaciones preventivas incluyen inspecciones, tratamientos específicos y recomendaciones para eliminar focos de humedad o acumulación de residuos.

En el ámbito empresarial, especialmente en sectores relacionados con alimentación, hostelería, logística o industria, el control de plagas constituye además una obligación normativa. Mantener instalaciones libres de infestaciones es fundamental para garantizar la seguridad sanitaria, evitar sanciones y proteger la imagen del negocio.

Agricultura intensiva y control especializado

En una provincia como Almería, donde la agricultura intensiva tiene un peso fundamental en la economía, el control de plagas adquiere una importancia estratégica. Invernaderos, almacenes agrícolas y centros de manipulado necesitan tratamientos eficaces y seguros que permitan proteger la producción y garantizar la calidad del producto final.

KILLSUR, especialistas y profesionales desde Vícar

KILLSUR DESINFECCIONES SL, empresa especializada en Control de Plagas, Desinsectación, Desratización y Desinfección para empresas y particulares, se encuentra ubicada en el Poniente provincial, en el Bulevar Ciudad de Vícar, La Puebla de Vícar, y se ha consolidado como una referencia en el sector gracias a la experiencia y profesionalidad de su equipo técnico.

La empresa desarrolla tratamientos adaptados a cada necesidad, ofreciendo soluciones eficaces tanto para hogares como para empresas, industrias y explotaciones agrícolas, siempre con un servicio cercano y personalizado.

KILLSUR se encuentra en Calle Bulevar Ciudad de Vícar, La Puebla de Vícar, en los teléfonos 950 887 766 y 950 889 900.

Web: www.killsur.com