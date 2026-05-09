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La Junta hace una visita técnica a las obras del IES Las Salinas de Roquetas

El centro educativo tendrá cuatro líneas de Secundaria Obligatoria y dos de Bachillerato y contará con un total de 620 plazas

Momento de la visita al centro educativo.
Momento de la visita al centro educativo. (IDEAL)

Javier Cortés

Roquetas de Mar

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, Carmen del Castillo, realizó este jueves, 7 de mayo, una visita técnica ... a las obras de construcción del nuevo IES Las Salinas, en el que estuvo acompañada por el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat.

El nuevo instituto será de tipología D4+B2.2, es decir, tendrá cuatro líneas de Secundaria Obligatoria y dos de Bachillerato y contará con un total de 620 plazas (480 de ESO y 140 de bachillerato).

El edificio se construirá sobre una parcela de 10.480 metros cuadrados y contará con más de 5.000 metros cuadrados construidos. La zona docente de Secundaria albergará 16 aulas polivalentes, dos aulas de Música, dramatización y audiovisuales, aula de Educación Plástica y audiovisual, aula taller, dos aulas de desdoble y dos aulas de apoyo y refuerzo pedagógico.

En el área de Bachillerato habrá cuatro aulas polivalentes, aula de Dibujo, aula de desdoble y otra de apoyo y refuerzo pedagógico, así como tres laboratorios, que compartirá con el alumnado de ESO, y aula de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). En el área docente común se crearán diez departamentos, aula de Educación Especial con aseo-vestuario adaptado, biblioteca, gimnasio con vestuarios y aseos.

En el área de administración se localizarán los despachos de dirección, jefatura de estudios y secretariado, sala de orientación, despacho para la asociación de padres y madres del alumnado, conserjería y reprografía, secretaría y archivo, así como sala y aseos del profesorado. Por último, los servicios comunes los conformarán la cafetería, el almacén y cuarto de instalaciones, entre otros.

En cuanto a los espacios exteriores del nuevo instituto de Las Salinas incluirán un porche cubierto, dos pistas polideportivas, zona de juegos, huerto, área de estacionamiento para el profesorado, una parte ajardinada y aula exterior para alumnado de Secundaria en la cubierta sobre planta baja. Asimismo, se llevará a cabo el sombreado de patios para proteger al alumnado del sol y el calor.

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