La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, con la bandera andaluza en Roquetas. Javier Cortés

La Junta refuerza la educación en Roquetas con la primera piedra del IES Las Marinas

Esta actuación permitirá la creación de 620 plazas y contará con una inversión de unos 8,6 millones de euros

J. Cortés

Roquetas de Mar

Lunes, 2 de marzo 2026, 13:55

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, ha asistido junto al consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón ... Fernández Pacheco, al acto de colocación de la primera piedra del nuevo Instituto de Educación Secundaria situado en la zona de Las Marinas, en Roquetas de Mar (Almería), en cuyas obras la Junta invertirá 8,6 millones de euros. Esta actuación permitirá la creación de 620 plazas destinadas a Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, dando respuesta así a las necesidades de escolarización de esta zona de expansión del municipio almeriense.

