La Junta rechaza que el Hospital de Roquetas vaya «a costa de vaciar» otros centros ya que reforzará la red

El delegado territorial de Sanidad en Almería, Juan de la Cruz Belmonte, ha rechazado este jueves las críticas del PSOE ante la próxima apertura del ... Hospital de Alta Resolución de Roquetas de Mar, ya que «no se va a poner en marcha a costa de vaciar otros centros, como se ha insinuado» sino que su objetivo pasa por «reforzar la red sanitaria del Poniente, no debilitarla».

En una nota, el titular provincial en materia de Salud ha defendido la «planificación, responsabilidad y criterios técnicos» con los que se trabaja para poner en marcha una infraestructura «largamente demandada por los vecinos» y cuya apertura se prevé con una planificación «progresiva, ordenada y garantizando en todo momento la calidad asistencial».

En esta línea, ha señalado que la incorporación de profesionales se realizará «de forma escalonada» y «conforme se activen los distintos servicios, como ocurre en cualquier nueva infraestructura sanitaria» con base en los estudios técnicos realizados por el Servicio Andaluz de Salud en relación a la población de referencia, cartera de servicios y necesidades asistenciales.

Belmonte ha reconocido que la zona de influencia del Hospital Universitario Poniente en El Ejido «no ha dejado de experimentar un notable crecimiento poblacional», si bien el nuevo hospital de Roquetas se plantea como «una solución estructural para descongestionar y mejorar la atención en toda el área».

«Paralelamente, se siguen reforzando plantillas y mejorando condiciones laborales dentro de las posibilidades organizativas y presupuestarias actuales», ha añadido.

Según ha recordado, la plantilla del Hospital Universitario Poniente está integrada por más de 2.200 trabajadores y se ha incrementado «en más de un 28 por ciento desde el año 2019», con especiales subida en el ámbito de Enfermería, «con más de un 42 por ciento».

En el caso del personal facultativo, que es «el de más difícil cobertura por la escasez de médicos especialistas en las bolsas de empleo», según ha ahondado; el incremento alcanza «el 18 por ciento en los últimos cinco años».

«También conviene recordar que la sanidad pública cuenta hoy con el mayor presupuesto de su historia, lo que demuestra el compromiso firme del Gobierno andaluz con el sistema sanitario», ha añadido.

En cuanto a la financiación para construir el hospital, Belmonte ha señalado que el mismo se ha beneficiado de fondos europeos, aunque ha especificado que «ha sido la gestión del Gobierno andaluz la que ha permitido ejecutar el proyecto, tramitarlo y hacerlo realidad».

Para el delegado, «lo importante para los ciudadanos no es la confrontación política, sino que el hospital abra y preste servicio cuanto antes», por lo que ha rechazado los «discursos alarmistas». «Seguiremos informando con transparencia conforme avancen las distintas fases de puesta en marcha del hospital», ha añadido en defensa de la gestión del Gobierno andaluz.