Según ha recordado el delegado, la plantilla del Hospital Universitario Poniente está integrada por más de 2.200 trabajadores. IDEAL

La Junta rechaza que el Hospital de Roquetas vaya «a costa de vaciar» otros centros ya que reforzará la red

Belmonte ha reconocido que la zona de influencia del Hospital Universitario Poniente en El Ejido «no ha dejado de experimentar un notable crecimiento poblacional»

E. Press

Roquetas de Mar

Viernes, 27 de febrero 2026, 00:32

El delegado territorial de Sanidad en Almería, Juan de la Cruz Belmonte, ha rechazado este jueves las críticas del PSOE ante la próxima apertura del ... Hospital de Alta Resolución de Roquetas de Mar, ya que «no se va a poner en marcha a costa de vaciar otros centros, como se ha insinuado» sino que su objetivo pasa por «reforzar la red sanitaria del Poniente, no debilitarla».

