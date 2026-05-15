Junta Local de Seguridad y cámaras: demandas de vecinos y asociaciones en Roquetas

La noche de este jueves 14 de mayo reunió a una gran cantidad de vecinos en el Centro Deportivo CDR 360 de la Avenida del ... Mediterráneo de Roquetas de Mar. Un encuentro que estaba convocada por las administradoras del grupo vecinal de 'Guasap, María Eugenia y Cloti, y bajo el lema 'Unidos por la seguridad de lo nuestro y de los nuestros'.

Una jornada en la que estuvieron presentes representantes de distintas asociaciones y colectivos de la localidad roquetera, entre ellos ACEUR, AE PlayaSal y la Asociación de Promotores Turísticos, mostrando todos ellos su disposición a colaborar y trabajar conjuntamente en beneficio de la seguridad y la convivencia del entorno que les rodea.

Durante el evento, los asistentes pusieron el foco en varios temas relevantes a nivel de seguridad en beneficio de los vecinos y asociaciones del municipio roquetero. Cabe destacar varios puntos de la sesión. Se pidió al regidor municipal, Gabriel Amat, la convocatoria urgente de la Junta Local de Seguridad, órgano que, según los asistentes, lleva demasiado tiempo sin reunirse y cuya activación consideran prioritaria.

También, se solicitó la instalación de cámaras de seguridad en puntos estratégicos del municipio como medida disuasoria y de apoyo a las fuerzas de seguridad, y se pidió el incremento de la presencia policial en las calles del municipio, así como la contratación de más personal administrativo que permita liberar efectivos policiales para labores de vigilancia y seguridad ciudadana.

Además, los asistentes plantearon la posibilidad de nominar e identificar adecuadamente los corredores verdes y determinadas zonas del municipio para facilitar la localización rápida y eficaz de incidencias por parte de las fuerzas de seguridad y de los servicios de emergencia. Entre las medidas para mejorar dicha situación instalar bolardos para evitar el tráfico rodado que no pertenezca a emergencias o a seguridad, fue una de las medidas.

Otros de los puntos destacados de la sesión fue la de dotar a Roquetas de las instalaciones pertinentes para conseguir que se convierta en un municipio Cardioprotegido, además de destinar inversiones en conciertos en zonas que benefician a comercios de la zona, a mejorar la seguridad de los turistas y residentes que sí se beneficiarían de ese presupuesto.

Siendo una de los puntos fundamentales el abrir canales de comunicación directos y fluidos con el actual equipo de Gobierno, con el objetivo de trasladar de manera coordinada las preocupaciones.

Por su parte, uno de los asistentes al acto, Javier González, presidente de ACEUR, señaló a IDEAL que «queremos que se cumplan las leyes y las ratios aconsejadas para la seguridad del municipio. Somos un municipio turístico y lo que no queremos es que los turistas se lleven una mala imagen del municipio por cuestiones ajenas a nosotros o mala planificación». González explica que a lo largo de este tiempo se reunieron con todas las formaciones políticas del municipio y que todos «ven que efectivamente hay una problemática» y que los vecinos solicitan una solución.