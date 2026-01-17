Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vista del Hospital de Roquetas de Mar, listo para recibir el mobiliario y material sanitarios. Javier Cortés

La Junta licita por 14 millones de euros el equipamiento del Hospital de Roquetas

El delegado de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Juan Belmonte afirma a IDEAL que la licitación de este contrato «es un paso decisivo para la apertura de esta infraestructura»

Javier Cortés

Roquetas de Mar

Sábado, 17 de enero 2026, 11:36

Comenta

La ciudad de Roquetas de Mar está expectante ante uno de los proyectos más relevantes a nivel sanitario de los últimos tiempos: el Hospital de ... Alta Resolución de Roquetas de Mar (HARE). Este complejo hospitalario finalizó las obras recientemente, que duraron cerca de cuatro años, ya que empezaron de forma oficial en enero de 2022, y ya se está avanzando para su entrada en servicio y de la dotación de su equipamiento general.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El profesor que enseñó a construir con rigor a miles de estudiantes de Granada
  2. 2 La espectacular imagen de Granada y Sierra Nevada vistas de noche desde un avión
  3. 3 Nuevo temporal invernal en Granada: la lluvia, las tormentas y la nieve llegan a estas zonas
  4. 4 El punta Álvaro García, del Mérida, opción para el Granada CF
  5. 5

    Oficial: Gonzalo Petit refuerza el ataque del Granada CF
  6. 6

    Un «grupo criminal» de policías que perfeccionó sus métodos durante dos décadas
  7. 7 La cantante Vanesa Martín visita Granada y se rinde ante estos restaurantes de Sierra Nevada: «Dan gloria»
  8. 8

    La investigación a la Policía Local señala a más pueblos y convocatorias
  9. 9 La DGT lo aclara: las ITV de las balizas V-16 y lo que se debe llevar en la guantera
  10. 10 Una mujer de 36 años ingresada en la UCI y varios afectados por un incendio en una vivienda de Alhendín

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Junta licita por 14 millones de euros el equipamiento del Hospital de Roquetas

La Junta licita por 14 millones de euros el equipamiento del Hospital de Roquetas