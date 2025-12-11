La Junta invierte más de 1,8 millones de euros para mejorar centros educativos del Poniente

El delegado de Desarrollo Educativo y FP, Francisco Alonso Martínez, se reunió este miércoles en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar con los directores de ... los centros de enseñanza de este municipio de la provincia de Almería para anunciar que la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Desarrollo Educativo y FP, va a invertir «1.852107,67 euros en los colegios e institutos del poniente almeriense con el objetivo de mejorar el confort térmico y atender las necesidades más urgentes de cada centro».

De esta inversión, tal y como informó Alonso, «los 31 centros educativos de Roquetas de Mar se van a beneficiar de una inversión total de 658.691,71 euros», cuya transferencia llegará directamente a los centros con los fondos asignados en cada caso y se hará efectiva antes de que finalice 2025.

Además, Alonso explicó que el Plan 'Mejora tu centro', dotado inicialmente con 5,6 millones de euros para 341 centros educativos de 66 municipios de la provincia, pretende que «los colegios e institutos de Almería puedan atender a las necesidades especificas que cada equipo directivo estime más urgentes» y añadió que esta iniciativa de la Consejería de Desarrollo Educativo y FP se suma al Plan de Bioclimatización, «que va a permitir actuar este curso escolar en 7 nuevos centros públicos, hasta alcanzar las 43 actuaciones en Almería desde 2019».

Estas medidas impulsadas por la Junta de Andalucía, destacó el delegado territorial, tienen como finalidad «garantizar que el alumnado pueda aprender en condiciones dignas y adaptadas a la realidad climática de Almería para que todas las aulas de nuestros centros educativos sean espacios seguros, saludables y confortables».

'Mejora tu centro'

En relación al nuevo plan autonómico 'Mejora tu centro', orientado principalmente al confort térmico, subrayó el titular de la Administración educativa provincial, que «va a suponer una inversión de 55 millones de euros en Andalucía», representando un «incuestionable esfuerzo inversor de la Junta de Andalucía, que va a quedar transferido de forma directa a los 341 colegios e institutos públicos de Almería, que además van a contar con autonomía para que decidan cuál es la mejor manera de invertir estos fondos en función de sus necesidades reales y específicas».

Las medidas abordan desde la instalación de aparatos de aire acondicionado, bombas de calor, toldos, persianas térmicas, aislamiento, ventilación natural, cubiertas o plantación de árboles y el reparto a los centros educativos se efectuará en relación a criterios como el tamaño del centro o la cantidad de alumnos y unidades.

A su vez, el alcalde de Roquetas, Gabriel Amat, que acompañó al delegado de la Junta durante la jornada de trabajo, agradeció a la Junta de Andalucía su interés para mejorar los equipamientos educativos de todos los centros andaluces atendiendo aquellas demandas y necesidades que contribuyen al bienestar de docentes, alumnado y, en definitiva, de toda la comunidad educativa.

«Los planes puestos en marcha por el Gobierno andaluz, que preside Juanma Moreno, pretenden garantizar el buen estado y mantenimiento de colegios e institutos, demostrando su compromiso con todos los andaluces y, en especial, con Roquetas de Mar, un municipio en constante crecimiento y desarrollo que necesita infraestructuras de calidad y que con la colaboración de la Junta de Andalucía se está haciendo realidad».

Finalmente, el delgado de la Junta visitó el Instituto de Enseñanza Secundaria Algazul de Roquetas de Mar donde se reunió con el equipo directivo del centro para conocer las necesidades y el planteamiento del centro en relación a esta dotación económica, que en esta caso concreto va a suponer una inversión total de 46.729,59 euros.