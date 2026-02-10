Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La intervención se centrará en la consolidación estructural del monumento y la recuperación de los volúmenes perdidos. IDEAL

La Junta de Gobierno Local aprueba el plan de restauración de la Torre de Cerrillos

El Ayuntamiento de Roquetas y El Ejido suman esfuerzos para rehabilitar y poner en valor esta atalaya

J. Cortés

Roquetas de Mar

Martes, 10 de febrero 2026, 17:59

Comenta

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Roquetas aprobó el proyecto de obra pública para la restauración de la Torre de Cerrillos, un Bien ... de Interés Cultural que constituye uno de los elementos patrimoniales más emblemáticos del Poniente almeriense y un hito histórico compartido con el municipio de El Ejido.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Aemet avisa de una nueva borrasca llamada Nils «con gran impacto» que pasará por Granada
  2. 2 Alertan del incremento notable del caudal del Genil durante la tarde del martes
  3. 3 Sqrups, el outlet de los supermercados, llega a Granada con una tienda en Camino de Ronda
  4. 4 Una piscifactoría de Quéntar abocada a la quiebra y un millón de truchas muertas por el temporal
  5. 5 La subida de la cota de nieve a 3.000 metros este martes hace prever un fuerte deshielo en Sierra Nevada
  6. 6 ¿Por qué el 2 de marzo los escolares granadinos no tienen clase?
  7. 7 Fallece José Bisbal, boxeador y padre orgulloso del artista almeriense más internacional
  8. 8 Un coche se empotra contra la terraza de una churrería en el paseo de Velilla
  9. 9 Andalucía registra un total de 456 terremotos en la última semana
  10. 10

    Los próximos pasos del metro en Granada a un mes de que acabe parte de la obra

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Junta de Gobierno Local aprueba el plan de restauración de la Torre de Cerrillos

La Junta de Gobierno Local aprueba el plan de restauración de la Torre de Cerrillos