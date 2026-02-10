La Junta de Gobierno Local aprueba el plan de restauración de la Torre de Cerrillos

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Roquetas aprobó el proyecto de obra pública para la restauración de la Torre de Cerrillos, un Bien ... de Interés Cultural que constituye uno de los elementos patrimoniales más emblemáticos del Poniente almeriense y un hito histórico compartido con el municipio de El Ejido.

El proyecto, promovido de manera conjunta por los ayuntamientos de Roquetas de Mar y El Ejido, y por Unidos por Turaniana de Roquetas y Athenaa de El Ejido, organizaciones ambas defensoras del patrimonio histórico, se enmarca en el convenio de colaboración firmado entre ambas administraciones para la protección, restauración y puesta en valor de la Torre de Cerrillos, de la que ambos municipios son copropietarios al 50 %. La actuación fue presentada públicamente en enero de 2023, destacándose entonces su relevancia histórica, arquitectónica y patrimonial.

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, destacó que esta aprobación supone un paso decisivo para hacer realidad una actuación largamente demandada, cuyo objetivo es garantizar la conservación y la protección de esta atalaya situada en el Paraje Natural Punta Entinas - Sabinar.

«El trabajo coordinado entre ambos Ayuntamientos va a permitir poner en valor la Torre de Cerrillos, hemos cumplido con nuestra obligación para que vecinos y turistas conozcan el origen e historia de esta atalaya que además está ubicado en uno de los parajes naturales más importantes de la provincia como es Punta Entina - Sabinar».

A su vez, el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, expresó su satisfacción por este avance definitivo en un proceso que no estuvo exento de dificultades, destacando el rigor del trabajo conjunto entre los dos ayuntamientos para, por fin, tras siglos de deterioro, encontrarnos ya muy cerca de garantizar la seguridad estructural de la torre para, posteriormente, proceder a su rehabilitación y favorecer su puesta en valor cultural y turística.

Recordó Francisco Góngora que la torre, Bien del Interés Cultural del Patrimonio Histórico Andaluz, se construyó en el siglo XVI para formar parte del sistema defensivo del antiguo Reino de Granada, vital para proteger a las poblaciones próximas al litoral.

Sistema defensivo

En El Ejido aún se conservan otros inmuebles muy relevantes de ese sistema defensivo, como el Castillo de Guardias Viejas y la Torre de Balerma, espacios patrimoniales muy visitados y emblemáticos para el municipio.

Según el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, el proyecto aprobado contempla exclusivamente las obras de restauración y conservación de la Torre de Cerrillos, atendiendo a los informes sectoriales emitidos por las administraciones competentes en materia de Cultura, Medio Ambiente y Costas.

La intervención se centrará en la consolidación estructural del monumento y la recuperación de los volúmenes perdidos, empleando técnicas y materiales compatibles con los originales, como la mampostería tradicional y morteros de cal.

El presupuesto base de licitación asciende a 199.652,70 euros (IVA incluido) y el plazo de ejecución previsto es de seis meses, una vez se inicien las obras. La financiación será compartida entre los ayuntamientos de Roquetas y El Ejido, en virtud del acuerdo de colaboración vigente.

La Torre de Cerrillos, construida en torno a 1575 como parte del sistema defensivo y de vigilancia del litoral andaluz frente a las incursiones piratas, está catalogada como Bien de Interés Cultural con la categoría de Monumento desde 1993. Su restauración permitirá frenar el deterioro acumulado durante décadas y asegurar la preservación de este símbolo del patrimonio histórico común para las generaciones futuras.

Se trata de una estructura que ya se encontraba en estado precario a principios del siglo XIX cuando ya se había abandonado definitivamente por lo que dos silos de falta de mantenimiento, unidos a la agresividad de los elementos atmosféricos que se dan en ese entorno han causado un deterioro significativo en la torre.