La Junta celebra el IV Encuentro Provincial de Consejos Locales de Infancia y Adolescencia

El delegado territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía en Almería, Francisco G. Bellido, ha asistido al VI Encuentro ... Provincial de Consejos Locales de Infancia y Adolescencia, que ha reunido en el municipio roquetero a alrededor de 120 niños, niñas y adolescentes de entre 8 y 17 años procedentes de distintos municipios de la provincia.

Ha estado acompañado por el vicepresidente y diputado de Bienestar Social, Igualdad y Familia, Ángel Escobar, la concejala de Servicios Sociales e Inclusión de Roquetas de Mar, María Dolores Soriano, la concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana de Ayuntamiento de Almería, Paola Laynez, y la concejala de Servicios Sociales del consistorio de Adra, Patricia Berengel, poniendo de manifiesto la colaboración entre la Junta de Andalucía, las administraciones locales y la Diputación Provincial para impulsar la participación de la infancia y la adolescencia en la vida pública.

Bellido ha destacado que este encuentro «permite dar voz a nuestros niños, niñas y adolescentes y crear un espacio en el que puedan expresar sus inquietudes, intercambiar experiencias y plantear propuestas sobre aquellos asuntos que afectan directamente a su vida cotidiana».

El delegado territorial ha subrayado que «no podemos hablar de políticas dirigidas a la infancia sin contar con la propia infancia. Escucharlos y facilitar su participación supone reconocerles como ciudadanos de pleno derecho y hacerles partícipes de la construcción de sus municipios».

El VI Encuentro Provincial ha contado con la participación de representantes de los Consejos Locales de Infancia y Adolescencia de Almería, Cuevas del Allmanzora, Huércal de Almería, Huércal-Overa, Roquetas de Mar, Serón, Vera y Vícar, junto a municipios como Adra, El Ejido y Pulpí, que están trabajando en la constitución de sus respectivos consejos.

La concejala de Servicios Sociales e Inclusión de Roquetas de Mar, María Dolores Soriano, ha subrayado que «para Roquetas de Mar es una gran satisfacción acoger este VI Encuentro Provincial de Consejos Locales de Infancia y Adolescencia y recibir a tantos niños, niñas y jóvenes de distintos municipios de nuestra provincia. Queremos que durante estos días se sientan protagonistas, que puedan compartir sus experiencias, expresar sus inquietudes y, sobre todo, que sepan que su voz cuenta».

«Cuando hablamos de construir ciudades más inclusivas, más participativas y pensadas para todos, tenemos que contar también con la infancia y la adolescencia y, por esta razón, quiero agradecer la colaboración de la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial, los ayuntamientos participantes y todas las personas que trabajan para hacer posible este encuentro. Roquetas de Mar estará encantada de convertirse durante estos dos días en un espacio para escuchar, aprender, convivir y avanzar juntos.»

El vicepresidente y diputado de Bienestar Social, Igualdad y Familia, Ángel Escobar, ha destacado que «hoy nos reunimos todas las administraciones públicas con un mismo objetivo: impulsar los Consejos Locales de Infancia y Adolescencia como órganos de participación y representación de los niños, niñas y adolescentes en cada municipio de nuestra provincia. Ellos son los verdaderos protagonistas de este encuentro, los que van a adquirir formación, van a poder analizar y debatir sobre la función de los consejos e intercambiar sus experiencias entre municipios, y van a disfrutar de un espacio de convivencia que da visibilidad a su labor». Por último, Ángel Escobar ha señalado que «la Diputación Provincial de Almería seguirá apostando, en el presente y en el futuro, por crear espacios y encuentros en el ámbito local que inviten a reflexionar y a fomentar la participación social y lúdica por un pleno progreso de la infancia y la adolescencia»

'Mismo juego, distintas realidades'

Esta sexta edición se ha desarrollado bajo el lema 'Mismo juego, distintas realidades', elegido por los propios niños, niñas y adolescentes participantes. A través de él han puesto el foco en el derecho al juego y en su importancia para conseguir un desarrollo saludable desde el punto de vista físico, cognitivo, creativo y emocional.

El encuentro ha servido para trabajar valores relacionados con la convivencia, el respeto y la inclusión, así como para fomentar espacios de ocio saludable en los municipios. El lema parte de la consideración del juego no solo como una actividad de ocio, sino como un elemento fundamental para el desarrollo integral y para favorecer relaciones respetuosas e inclusivas entre niños y adolescentes.

Bellido ha señalado que «el lema elegido este año nos invita a reflexionar sobre una realidad muy importante: todos los niños y niñas tienen derecho a jugar, relacionarse y disfrutar de espacios seguros e inclusivos, independientemente de sus circunstancias personales o sociales».

En este sentido, el delegado ha recordado que en el manifiesto elaborado en la anterior edición los propios participantes ya plantearon la necesidad de disponer de espacios de encuentro para adolescentes que tengan en cuenta las diferentes diversidades, fomentando el respeto, la convivencia y la inclusión, además de mostrar su compromiso con el cuidado de sus entornos más cercanos y con el ocio saludable.

III Plan de Infancia y Adolescencia en Andalucía

La iniciativa se enmarca en el III Plan de Infancia y Adolescencia en Andalucía y tiene entre sus principales objetivos dar visibilidad a la participación infantil, favorecer el intercambio de experiencias entre los diferentes consejos locales y reforzar la relación entre los menores, los responsables públicos y los profesionales que trabajan en el ámbito de la infancia y la adolescencia.

A través de los Consejos Locales de Infancia y Adolescencia, los menores disponen de cauces para aprender a participar democráticamente y trasladar sus opiniones y propuestas a las administraciones locales. Estos órganos representan, además, la voz y los intereses de la infancia y adolescencia de sus respectivos municipios y favorecen su implicación en las políticas públicas locales.

El delegado territorial ha agradecido la implicación del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, de la Diputación Provincial de Almería, de los municipios participantes y de los profesionales que trabajan durante todo el año con los Consejos Locales.

«Queremos que Roquetas de Mar se convierta en un gran espacio de participación, convivencia y aprendizaje, pero, sobre todo, en un lugar en el que los verdaderos protagonistas sean los niños, niñas y adolescentes», ha concluido Bellido.