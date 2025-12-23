Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El edificio disfrutará de sistemas de ventilación natural, bioclimatización y tendrá placas solares. IDEAL

La Junta adjudica la construcción del nuevo IES de Las Marinas

Roquetas de Mar ·

La actuación, que cuenta con 8, 2 millones de euros, permitirá la creación de 620 plazas y la retirada de prefabricadas

J. Cortés

Roquetas de Mar

Martes, 23 de diciembre 2025, 22:24

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, adjudicó las obras de construcción del nuevo Instituto ... de Educación Secundari de Las Marinas, en Roquetas, por un importe de 8.217.654,50 euros y un plazo de ejecución de 22 meses, a la Unión Temporal de Empresas Hijos de Manuel Molina López S.C.A.- Revestimientos Ruiz S.L.

