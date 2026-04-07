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El cantante, en una foto en blanco y negro. R. I.

Julio Iglesias Jr. tocará en Roquetas el 14 de noviembre

El artista dará voz a los grandes clásicos de su padre en un espectáculo lleno de energía, elegancia y emoción en el Teatro Auditorio

J. C.

Roquetas de Mar

Martes, 7 de abril 2026, 16:42

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Julio Iglesias Jr. dará voz a los grandes clásicos de su padre en un espectáculo lleno de energía, elegancia y emoción. 'Julio Iglesias Experience' es ... mucho más que un concierto: es la única oportunidad de vivir, sentir y escuchar las grandes canciones de Julio Iglesias, el artista español más internacional. Julio Iglesias Jr. ofrecerá un concierto el 14 de noviembre a las 20.00 horas en el Teatro Auditorio de Roquetas.

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Julio Iglesias Jr. tocará en Roquetas el 14 de noviembre