Julio Iglesias Jr. tocará en Roquetas el 14 de noviembre

Julio Iglesias Jr. dará voz a los grandes clásicos de su padre en un espectáculo lleno de energía, elegancia y emoción. 'Julio Iglesias Experience' es ... mucho más que un concierto: es la única oportunidad de vivir, sentir y escuchar las grandes canciones de Julio Iglesias, el artista español más internacional. Julio Iglesias Jr. ofrecerá un concierto el 14 de noviembre a las 20.00 horas en el Teatro Auditorio de Roquetas.

Julio Iglesias Jr. interpreta con pasión los éxitos que han acompañado millones de historias en todo el mundo, recreando la atmósfera de glamour y sofisticación que convirtió a Julio Iglesias en un símbolo universal de la música romántica. Una puesta en escena vibrante con momentos que emocionarán a todos los asistentes.

Julio José Iglesias Preysler nacido en Madrid, es conocido como Julio Iglesias Jr. Es hijo del cantante Julio Iglesias y de Isabel Preysler. Fue a la universidad cerca de San Francisco, en Menlo College en Atherton, California y con la ayuda de su amigo y director de Darius Jordi Lassus se introdujo por primera vez en el mundo del espectáculo como modelo.

Julio Iglesias Jr. lanzó su primer álbum, 'Under My Eyes'. Este disco salió a finales de 1999 y la grabación de este álbum le llevó a Nueva York y Los Ángeles presentándose en diferentes show entre ellos de la cadena MTV. Sacó como single dos canciones de este álbum 'One More Chance' y 'Under My Eyes'. Realizó presentación en el Miss Universo y fue telonero de Cher en su gira por América del Norte.

Julio Iglesias Jr. cambia de compañía discográfica y saca un disco titulado 'Tercera Dimensión', que se publicó en 2003 con el sello Warner Music Latina. Destacaron los singles 'Los Demás' y 'Déjame Volar'. Este disco despertó más atención en el público hispano, ya que eran canciones de su autoría, que trataban historias de la vida misma. Julio logra ganarse el respeto del público.

En 2008 surge 'Por la mitad' un disco de 'covers' de canciones originalmente en ingles trasladadas al castellano, siendo la versión de 'Time after Time' de la cantante Cindy Lauper, y saca como segundo single 'The Way I Want You'. Luego regresaba a España y participaba en la versión española del programa 'Dancing with the Stars called' y logra obtener el papel principal en la película 'The Music of You' dirigida por Lloyd DeSouza

Desde el 28 de septiembre de 2011 hasta el 30 de noviembre de 2011, actuó los miércoles por la noche en las galas semanales de Antena 3 del programa 'Tu cara me suena', donde consiguió ser ganador en una de las 10 galas emitidas y ser campeón del concurso Llegó a imitar a Bono, Tina Turner, Bob Marley, Mick Jagger, Julio Iglesias, Kurt Cobain, Amy Winehouse, Umberto Tozzi y a Anthony Kiedis de Red Hot Chili Peppers.

El 12 de noviembre del 2012 acompañó a Santiago Segura imitando a Toñi Sala-zar (Azúcar Moreno) con la canción 'Sólo se vive una vez'. El 17 de octubre de 2013, participó en 'Tu cara más solidaria' imitando a Alejandro Sanz, junto a Angy Fernández (Shakira) con la canción 'La Tortura'.

En el año 2024, Julio Iglesias Jr. lanza 'Under the Covers' el disco más especial de su carrera. «He tenido la suerte de trabajar con Rudy Pérez en este disco y hemos encontrado un estilo diferente», dijo el artista español en una entrevista. El álbum era una colección de versiones reinventadas de grandes éxitos y clásicos atemporales, adaptadas al estilo de la big band swing.