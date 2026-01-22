Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Fachada de la jefatura de la Comisaría de la Policía Local de Roquetas. IDEAL

Una juez anula los cambios de turno de la Policía de Roquetas por vulnerar negociación colectiva

La magistrada recuerda en su pronunciamiento que la jornada y el horario de trabajo son cuestiones sometidas a negociación de forma obligatoria

E. P.

Roquetas de Mar

Jueves, 22 de enero 2026, 18:22

Comenta

La Sección de lo Contencioso-administrativo del Tribunal de Instancia de Almería anuló el sistema de turnos diseñado por el Ayuntamiento de Roquetas para su ... cuerpo de Policía Local, el cual reducía los días de descanso de siete a cuatro, al considerar que se vulneró el derecho a la negociación colectiva, la cual no se dio forma «real» ni «de buena fe», a la hora de imponer las condiciones de la plantilla.

