Jueves Santo en Roquetas de Mar, Vícar y La Mojonera

El Jueves Santo es sin duda el día más importante en la Semana Santa de la comarca con procesiones en los tres municipios, todas ellas muy representativas y emblemáticas. Estos son los recorridos de la jornada:

El Parador-Cristo de la Buena Muerte y la Amargura

En El Parador arrancarán a las ocho de la tarde con la procesión del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Nuestra Señora de la Amargura. Participarán, como suele ser habitual, caballeros legionarios La Legión, así como miembros de la Guardia Civil, e irán acompañados por la Banda de Cornetas y Tambores del Santo Sepulcro de Cehegín (Murcia) y la Asociación Músico-Cultural Daliense (Dalías).

El recorrido se iniciará en la Capilla de la Cofradía, pasando por las calles Ramón Gómez de la Serna, Paco de Lucía, Concha Espina, Carlos Arniches, Mayor, José María Pemán, San Miguel, Mercado, Mayor, La Galatea, Plaza de la Iglesia, Carretera de Alicún, Carlos Arniches, Plaza Concha Espina, Ramón Gómez de la Serna y entrada nuevamente a la Capilla.

Roquetas- El Crucificado y María Santísima de los Dolores

En Roquetas, la Cofradía de los Dolores celebra uno de sus recorridos más importantes, el de Nuestro Señor Crucificado en su Divina Misericordia y María Santísima de los Dolores a partir de las 21 horas.

En este caso, el recorrido parte desde la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario, pasando por Plaza de la Constitución y calles Estación, Magisterio, Miramar, Velázquez, Murillo, con parada en la Casa de Hermandad, continuando por las calles San Francisco, Puente, Real, Plaza de la Constitución y regreso de nuevo al templo.

La Mojonera- Cristo del Perdón y la Virgen de los Dolores

En La Mojonera también habrá recorrido por parte de la Cofradía del Cristo del Perdón y la Virgen de los Dolores. Será a partir de las ocho de la tarde cuando saldrá desde la iglesia de la localidad, acompañada por la Agrupación Musical de Pechina. La Virgen de los Dolores saldrá ataviada de hebrea y justo detás el Cristo del Perdón.

La Gangosa- Cristo de la Paz y Nuestra Señora de los Dolores

En Vícar, concretamente en La Gangosa saldrá la procesión de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Paz y Nuestra Señora de los Dolores a partir de las 20 horas. Previamente, se celebrarán los Santos Oficios de la Cena del Señor.

Roquetas- Via Crucis Parroquiales

Entre el jueves y el viernes, Roquetas también acogerá via crucis parroquiales, serán tres en las parroquias de La Asunción, Nuestra Señora del Carmen y Nuestra Señora del Rosario.

En La Asunción de El Parador está previsto que saldrán a las once de la noche del Viernes Santo, mientras que en el caso del de Nuestra Señora del Carmen partirá a las 12 del mediodía el Viernes Santo.

En el caso de Nuestra Señora del Rosario, será de madrugada, a las 6.30 de la mañana, con salida desde la iglesia y pasando por la Plaza de la Constitución (1º Estación), C/ Estación (2a Estación), C/ Silencio, Avda. Pablo Picasso, Plaza Dr. Marín, C/ Correo (3a Estación), C/ Nicolás Salmerón (cruzar Avda. Roquetas), Avda. Juan Carlos I (4a Estación), (hacia Residencia de la Tercera Edad Nuestra Señora del Rosario (5a Estación), C/ Miguel Indurain, Paseo Los Baños, Plaza Motrico no16 (6a Estación), Paseo Los Baños, C/ Poseidón, C/ Cibeles, C/ Afrodita no2 (7a Estación), C/ América, C/ Dionisio, C/ Romanilla no57 (8a Estación), Cruce Avda. de Roquetas a C/ Sol, Cruce de Juan Bonachera a C/ Sarasate no3 (9a Estación), C/ Rubén Darío, C/ Alonso Cano no 38 (10a Estación), C/ Santa Isabel, C/ Murillo no23, Casa Hermandad (11a Estación), C/ San Francisco, C/ Goya no35 (12a Estación), Plaza San Cayetano, Calle Real (13a Estación), Plaza de la Constitución al Templo Parroquial (14a Estación).