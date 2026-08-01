Juegos, paella y procesión por las Fiestas de El Solanillo

La pedanía roquetera de El Solanillo celebrará este domingo, 2 de agosto, su día gran por las Fiestas Patronales en honor a la Virgen María ... Madre, contando con actividades infantiles, el concurso de dibujo, talleres de pintacaras y globoflexia, una gran paella vecinal y los actos religiosos en honor a la patrona, que incluyen la solemne misa y la tradicional procesión de la Virgen María Madre por las calles de la barriada. Como broche final tendrá lugar una verbena y el gran bingo popular.

Unas fiestas que arrancaron el jueves 30 de julio con el tradicional disparo de cohetes anunciador y una intensa jornada de actividades que incluyó torneos deportivos, juegos tradicionales como la carrera de sacos, carrera del huevo, carreras de cintas y carrillo de mano, además del pregón, la elección de las Reinas de las Fiestas y la primera gran verbena popular.

El viernes 31 de julio tuvo un marcado carácter familiar con el maratón de caminar para mayores, castillos hinchables, una gran gincana de juegos acuáticos, cañón de espuma, actividades infantiles, música en directo y una nueva verbena nocturna.

A su vez, el sábado, 1 de agosto, continuó la programación con campeonatos de dominó, chinchón y petanca, nuevas actividades acuáticas, juegos populares, el tradicional desfile de carrozas y la ofrenda floral a la Virgen María Madre, uno de los momentos más emotivos de las fiestas. La jornada concluyó con la verbena popular y el gran bingo.

Por su parte, el alcalde de Roquetas, Gabriel Amat, comentó que «estas fiestas son una magnífica oportunidad para compartir unos días de convivencia, mantener vivas nuestras tradiciones y seguir fortaleciendo el espíritu participativo que caracteriza a El Solanillo».