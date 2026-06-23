Juegos, baile y gincana por las fiestas de las 200 Viviendas

La barriada roquetera de las 200 Viviendas prepara un martes lleno de actividades para todas las familias por las Fiestas Patronales en honor a San ... Juan Bautista, iniciando la jornada con el despertar de cohetes a las 10.00 horas y continuando, a partir de las 11.00 horas, con la realización de juegos tradicionales como la comba, tiro de la cuerda, explota la mina, silla y carrera de sacos, entre otros juegos.

A partir de las 13.30 horas, los vecinos de la barriada podrán disfrutar de la feria del mediodía en la carpa municipal, de la gincana acuática, también en la carpa municipal y de una 'invasión de trolls' que llegará al barrio, como actividad llamativa y curiosa.

Sobre las 20.00 horas está previsto que se realice un triduo en honor a San Juan, en recuerdo de los fieles difuntos de la Mayordomía y del barrio roquetero. Ya, a las 21.30 horas, la pedanía contará con el encendido del alumbrado público, con el baile en Plaza La Revoltosa con 'Alma Andaluza'.

A las 22.45 horas, la barriada contará con la salida en romería desde la Puerta de la Iglesia de San Juan y a las 00.00 horas con el tradicional lavado de cara a San Juan Bautista en la Playa de la Romanilla. La jornada finalizará con el regreso al barrio en romería de la imagen de San Juan Bautista y con el baile en la Plaza La Revoltosa con 'Alma Andaluza' sobre las 00.30 horas.

El miércoles será el último día de los festejos en el barrio, que contarán con un pasacalles por el barrio acompañados por una gran charanga, desayuno de churros con chocolate en la carpa municipal, rotura de piñatas, una nueva actividad gastronómica: comer medialunas a ciega, la santa misa y procesión de alabanza con la imagen de San Juan Bautista, el gran baile con 'Sabor a Menta' y el último bingo de las Fiestas.