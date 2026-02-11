Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Jucil denuncia «incertidumbre y preocupación» en la Guardia Civil de Roquetas ante la llegada de 150 efectivos de la Policía Nacional

El secretario provincial, Rafael Rodríguez Maldonado, ha emitido un comunicado alertando del malestar generado entre los miembros de la benemérita en el municipio

David Roth

Almería

Martes, 10 de febrero 2026

La Asociación Profesional Justicia Guardia Civil (Jucil) en Almería ha mostrado su preocupación por la situación que se está generando en el Puesto de la ... Guardia Civil de Roquetas de Mar tras conocerse la llegada, en los próximos días, de efectivos del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) a la localidad. Así lo ha trasladado el secretario provincial de Jucil Almería, Rafael Rodríguez Maldonado, en un comunicado emitido este martes.

