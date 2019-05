ELECCIONES MUNICIPALES ROQUETAS Juanma Moreno pide el voto para «el mejor alcalde de Roquetas» ahora que el PP está en la Junta El presidente de la Junta de Andalucía mostró su compromiso para que el hospital sea pronto una realidad y anunció que ya se han recibido los terrenos JULIO VALDIVIA ROQUETAS DE MAR Domingo, 19 mayo 2019, 12:30

El presidente del Partido Popular de Andalucía y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, arropó ayer al candidato a la reelección en la Alcaldía de Roquetas, Gabriel Amat, en una paella popular que tuvo como escenario la Plaza de Toros del municipio.

Moreno, que destacó la transformación experimentada por el municipio durante los mandatos de Amat, aseguró que éste será recordado «como el mejor alcalde de Roquetas» y se mostró confiado en que a todo lo que se ha llevado a cabo, habrá que sumar lo que se hará a partir del 26 de mayo.

Para el presidente de la Junta «Gabriel Amat es una garantía de presente y futuro para Roquetas. Él y su equipo representan la transformación y el bienestar que todos queremos, por eso os pido que nos ayudéis para que sigamos ayudándoos a vosotros. Fuera hay 100.000 vecinos y tenemos que hacer un esfuerzo y decirles que nos jugamos mucho, necesito aliados para hacer las cosas que queremos para Roquetas y ese aliado aquí es Gabriel, por eso os pido que salgáis con ilusión a convencer a los indecisos. El único voto útil y directo para seguir transformando Roquetas es el voto a Gabriel, que ofrece garantía y calidad de vida a los roqueteros», dijo.

Según el presidente andaluz de los populares «lo mejor para Roquetas está por llegar con el nuevo gobierno del cambio en Andalucía». En su opinión, «ya no se puede seguir apelando al miedo, porque somos el gobierno que va a ayudar mucho a esta provincia que siempre ha estado marginada. Ahora que hay un presidente del PP en la Junta, Roquetas tiene que seguir teniendo un alcalde del PP, porque somos un gobierno que no va a poner palos en las ruedas, ni obstáculos, al alcalde de Roquetas», afirmó.

El hospital fue uno de los temas abordados por Moreno Bonilla, quien aseguró que el pasado 15 de marzo los terrenos pasaron a la Junta de Andalucía y que ya se ha abierto la primera de las licitaciones necesarias para que el proyecto avance. Además, adelantó que en el presupuesto de este año aparecerán partidas para avanzar en su construcción.

El dirigente andaluz del PP también habló de la agricultura, destacando que desde la Consejería ya se han puesto en marcha medidas como el Pacto por el Agua para conocer dónde están los déficit hídricos, las necesidades de infraestructuras y poner en marcha un calendario para invertir todo el dinero que se ha recaudado con el canon del agua.

Por último, Juanma Moreno hizo un repaso de otras medidas puestas en marcha por el Gobierno andaluz, como un Plan de Choque para la eliminación de las listas de espera; medidas para apoyar a los autónomos; la eliminación de «101 chiringuitos del PSOE que servían para colocar a sus amigos»; la bajada del IRPF o la eliminación del impuesto de Sucesiones y Donaciones.

«Tenemos mucho por hacer. Durante muchos años hemos escuchado a los socialistas decir que no se podía producir el cambio en nuestra tierra porque si cambiábamos las cosas iban a ir a peor para los andaluces. Ya se ha demostrado que esto no es cierto y lo vamos a seguir demostrando con un presupuesto cuyos trámites ya se han iniciado y que cumple con el objetivo de déficit, con la bajada de impuestos a uno de cada dos andaluces, y con mil millones más para la Sanidad, Educación y los Servicios Sociales», aseguró.

Por su parte, el alcalde y candidato del PP a la reelección, Gabriel Amat, pidió a los roqueteros su apoyo para las próximas elecciones municipales, para que el PP consiga mayoría absoluta en el Ayuntamiento y pueda «seguir haciendo las cosas como desde hace 24 años, trabajando por todos los vecinos por igual, rebajando la deuda, e invirtiendo en infraestructuras».

En su intervención, destacó que «a pesar de las puertas que la Junta de Andalucía cerró al Ayuntamiento de Roquetas durante muchos años, el PP ha sido capaz de hacer grandes infraestructuras como la Variante de Roquetas, en la que el Ayuntamiento pagó 20 millones de euros».

Además, pidió a Juanma Moreno que cuanto antes el hospital de Roquetas sea una realidad, ya que «llevamos muchos años demandándolo y ahora sé que lo van a hacer y no me van a engañar más como hicieron los socialistas. Roquetas tiene más de 140.000 habitantes viviendo ahora mismo en el municipio y necesita esa infraestructura, lo mismo que necesitaba la Variante», aseguró.

Gabriel Amat señaló que el PP ha hecho importantes inversiones en el municipio, para dar servicios a los vecinos, y se comprometió a seguir haciéndolo si reciben el apoyo de los roqueteros el próximo 26 de mayo. !Haremos una gestión transparente, pensando en el futuro de nuestro municipio, y os pido que me votéis porque vamos a trabajar con honradez y eficacia. Las urnas se tienen que llenar de papeletas del PP para lograr una mayoría holgada. Sabéis que nunca os he fallado y cumpliremos todo lo que os he prometido», finalizó.