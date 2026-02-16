Juanma Moreno impulsa la educación en Roquetas con una inversión en el nuevo IES Las Marinas

El parlamentario andaluz del Partido Popular de Almería, Juan José Salvador, puso en valor la apuesta decidida del Gobierno de Juanma Moreno por las infraestructuras ... educativas en Roquetas de Mar con la construcción del nuevo IES de Las Marinas, una actuación que contará con una inversión de 8,2 millones de euros.

Salvador destacó que este nuevo centro educativo, que dispondrá de cuatro líneas de Educación Secundaria Obligatoria y dos de Bachillerato, permitirá escolarizar a 620 alumnos, dando respuesta a una demanda histórica de las familias del municipio y posibilitando, una vez finalizadas las obras, la retirada definitiva de las aulas prefabricadas.

«El Gobierno de Juanma Moreno está demostrando con hechos su compromiso con la educación pública y con la mejora de las infraestructuras educativas en toda la provincia de Almería, y muy especialmente en Roquetas de Mar, donde los padres llevaban años reclamando la construcción de este instituto», señaló el parlamentario andaluz.

El parlamentario del PP recordó que «Roquetas fue durante años un municipio olvidado por los gobiernos socialistas en materia educativa», frente a lo que contrapuso «el cambio de rumbo que ha supuesto la llegada del Partido Popular al Gobierno de la Junta, con inversiones reales, planificación y soluciones a problemas que llevaban demasiado tiempo enquistados».

«Hoy Roquetas de Mar es una prioridad para el Gobierno andaluz y este nuevo instituto es un ejemplo claro de cómo el PP pasó de las promesas incumplidas a las realidades, apostando por la educación como pilar fundamental para el futuro de nuestros jóvenes», explicó.

Oferta educativa

Por último, Salvador puso en valor que este nuevo instituto no solo amplía la oferta educativa, sino que también genera oportunidades y cohesión social.

«Invertir en educación es invertir en futuro, en igualdad de oportunidades y en bienestar para las familias. El Gobierno de Juanma Moreno está transformando Roquetas de Mar con hechos, con inversiones reales y con una apuesta clara por la educación como pilar fundamental del desarrollo del municipio», concluyó.

A su vez, el nuevo instituto de Las Marinas será de tipología D4+B2.2, es decir, tendrá cuatro líneas de Secundaria Obligatoria y dos de Bachillerato y albergará un total de 620 puestos escolares, permitiendo la retirada de aulas prefabricadas, actualmente en uso para atender las necesidades de escolarización.

El edificio se levantará sobre una parcela de 5.365 metros cuadrados situada en la confluencia de la avenida ciudad de Córdoba y la calle Lucena, y dispondrá de más de 5.000 metros cuadrados construidos.

Estructura

En las plantas primera y segunda se distribuirán los espacios docentes de Secundaria y Bachillerato; en concreto, para ESO habrá 16 aulas polivalentes con 480 plazas, dos aulas de música, dramatización y audiovisuales, aula de educación plástica y audiovisual, aula taller, dos aulas de desdoble y otras dos de apoyo y refuerzo pedagógico; y para Bachillerato contará con cuatro aulas polivalentes para 140 estudiantes, aula de tecnología, aula de dibujo, aula de desdoble y otra de apoyo y refuerzo pedagógico, así como tres laboratorios, que compartirá con el alumnado de Secundaria.

En la planta baja se ubicará la zona de administración, con la secretaría, conserjería y reprografía, despachos de secretario/a, dirección, jefatura de estudios, despachos para el AMPA y el alumnado, sala de orientación, aseos y sala del profesorado. También en esta planta se localizarán el almacén general, los vestuarios para el personal no docente, los cuartos de instalaciones, de limpieza y basura y biblioteca, entre otros espacios.