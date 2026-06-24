Jóvenes descubren las leyendas de Roquetas en el Aula del Mar

Las leyendas de nuestros mayores, transmitidas de generación en generación, y tamizadas por la buena narrativa y el saber contar de Paula Mandarina, fueron el ... eje central del 'cuentasábados', celebrado el pasado sábado en el Aula del Mar, dentro del programa 'La Mar de divertida'. Con todas las inscripciones agotadas, los niños y niñas se adentraron en mil y una aventuras sucedidas en el Poniente almeriense, y que esta narradora oral recogió en una publicación.

A lo largo de una hora, los pequeños, acompañados por sus familiares, pasearon por un Faro, como el que se encuentra en Roquetas de Mar, descubrieron una producción de sal, se adentraron en la historia de nuestros antepasados y entraron en una fortaleza imaginaria, quién sabe si el origen del Castillo de Santa Ana. Ahí convivieron con un valiente pollito, malvados piratas, buenos artesanos y un sinfín de personajes.

La actividad, enmarcada en el programa 'La mar de divertida', que producen Contraportada y Asiento Vip para el área de Turismo y Playas del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, que dirige la concejala Amalia López Yélamos, tuvo un tono muy emocionante, como siempre con un poso pedagógico y consiguió atrapar la atención de los pequeños y sus padres. En esta labor Paula Mandarina es una maestra, que participa en los principales festivales de la geografía española, y cada mes regresa al Aula del Mar, para contarnos nuevas historias.

Los niños y niñas rodearon a la narradora oral, en una escenografía muy cuidada elaborada por Emilia Álvarez, y escucharon diferentes aventuras, contadas por Paula Mandarina, entre ellas los motivos imaginarios por los que el agua del mar es salada, debido a un molino que se hundió por culpa de unos avariciosos piratas, el brazalete de una princesa y todo lo que le sucede cuando se lo pone, o las aventuras de un valiente pollito que se enfrentó con inteligencia a un malvado rey. Una experiencia muy divertida que contribuyó, a su vez, a conocer un poco más el Aula del Mar de Roquetas de Mar.

El programa 'La mar de divertida' continuará el próximo sábado con una nueva visita marinera teatralizada. Será el 27 de junio, a las 11.00 horas, saliendo del Faro de Roquetas de Mar, para continuar en el Castillo de Santa Ana, visitar el Puerto Pesquero y concluir en el Aula del Mar. El grupo irá acompañado por dos actores que intepretarán a los diferentes personajes. Las inscripciones gratuitas hasta completar el aforo deben realizarse en el email auladelmar@roquetasdemar.es