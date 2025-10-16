Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Junta de Gobierno de la Hermandad. Francisco Javier Salmerón Osorio

José Manuel López jura su cargo como Hermano Mayor

La Hermandad de La Buena Muerte de El Parador realiza una Junta de Gobierno con varios avances

Francisco Javier Salmerón Osorio/J. C.

Roquetas de Mar

Jueves, 16 de octubre 2025, 14:36

Comenta

El pasado domingo 5 de octubre, la Hermandad y Cofradía Penitencial de la 'Buena Muerte', Amargura', 'Salud' & San Juan Evangelista de El Parador vivió una jornada inolvidable, marcada por la solemnidad, la esperanza y el compromiso renovado con sus Sagrados Titulares.

La Eucaristía, oficiada por Jesús Zapata Rueda, consiliario, estuvo cargada de significado. En ella, se recordó la importancia del servicio dentro de la Hermandad: donde siempre se ha de priorizar la caridad, como uno de los principales objetivos de la misma.

El acto de toma de posesión del nuevo Hermano Mayor José Manuel López Hernández, reelegido en el cargo para los próximos cuatro años comenzó con el su juramento, que contiene tanto la protestación de Fe, como el juramento de fidelidad. Tras ello, se produjo la bendición sobre el mismo.

Posteriormente, se llevó a cabo la entrega de símbolos como las Sagradas Escrituras, Libro de Reglas, vara de mando, llave de la Casa de Hermandad; para culminar con la imposición de la Medalla de Hermano Mayor, por parte del párroco.

Tras la homilía, se produjo la jura de cargos de los miembros de la Junta de Gobierno. Uno a uno, los hermanos que componen el nuevo cabildo accedieron al Altar, donde pronunciaron el juramento de fidelidad a las Reglas de la Hermandad y de entrega a su nueva responsabilidad.

Para finalizar el acto el nuevo Hermano Mayor, tomó la palabra, agradeciendo la confianza depositada en él y en su junta, y manifestando su voluntad firme de trabajar con humildad, diálogo y espíritu de hermandad.

