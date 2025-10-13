Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Este curso cuenta con una programación llena de aprendizaje. IDEAL

José Juan Rodríguez valora el trabajo «extraordinario» de la ERACIS Roquetas

El municipio acoge un curso de dos jornadas sobre Intervención socioeducativa con adolescentes

J. C.

Roquetas de Mar

Lunes, 13 de octubre 2025, 11:01

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar, en colaboración con la Diputación Provincial de Almería, acogió la I edición del curso Intervención socioeducativa con adolescentes, organizado por el Plan Agrupado de Diputación y coordinado por Diego José Castro, educador social de la ERACIS Plus de Roquetas.

Durante dos jornadas intensivas, profesionales de los servicios sociales de distintos municipios de la provincia trabajaron en técnicas, metodologías y contextos de intervención con adolescentes, abordando la prevención, el acompañamiento en situaciones de crisis y la coordinación interinstitucional.

El concejal de Gobierno Interior, José Juan Rodríguez, inauguró las jornadas agradeciendo a Diputación la organización del curso y la participación de los profesionales, subrayando que «la formación continua es esencial en un contexto complejo y exigente como el de los servicios sociales, que constituye la primera puerta de contacto con la ciudadanía».

Rodríguez incidió además en la relevancia de la intervención con adolescentes, recordando que España encabeza las cifras de paro juvenil en Europa, lo que retrasa la emancipación y autonomía de los jóvenes.

En este sentido, valoró el trabajo extraordinario de la ERACIS Plus en Roquetas, que genera sinergias con los programas municipales de empleo y ofrece oportunidades a colectivos en situación de especial vulnerabilidad.

El edil anunció también el próximo inicio de un plan de formación dotado con más de 5 millones de euros, que permitirá cualificar a más de 900 personas con una amplia oferta de cursos vinculados a certificados de profesionalidad e incluyendo prácticas en empresas.

