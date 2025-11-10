Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El alcalde de Roquetas, Gabriel Amat, en un momento del acto en el Colegio Portocarrero. IDEAL

Una jornada para dar a conocer la importancia de la cooperación en la Educación

Roquetas de Mar acoge el Encuentro Provincial de Cooperativas de Economía Social y Centros Educativos Cooperativos

J. Cortés

Roquetas de Mar

Lunes, 10 de noviembre 2025, 20:56

Comenta

El colegio Portocarrero de Aguadulce ha acogido el Encuentro Provincial de Cooperativas de Economía Social de Almería. El acto, organizado por ACES - Andalucía, ha reunido ... a la comunidad educativa de los ocho centros cooperativos de la provincia, entre ellos, los colegios Albayyana, Portomagno, Portocarrero y Las Marinas de Roquetas de Mar, así como escuelas infantiles y centros de formación profesional de la red.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El pediatra granadino que quiere curar a todos los niños con cáncer, y lo está consiguiendo
  2. 2 Este bar de Granada abrió en julio y pone tapas que parecen raciones: «Las de bocata miden 60 centímetros»
  3. 3 Antonio Velasco, jefe de una almazara: «Avanzo el precio del aceite de oliva en Navidad»
  4. 4

    El Gobierno andaluz nombrará viceconsejero a Nicolás Navarro en plena reforma de la sanidad
  5. 5 Los meteorólogos alertan del gran episodio de calima en Granada y lluvias para esta semana
  6. 6 Los granadinos hacen colas por las nuevas papas asadas de la ciudad: «Muchas veces las vendemos todas»
  7. 7 El Gobierno prepara una gran reforma de la Circunvalación de Granada: más accesos, enlaces, conexiones y carriles BUS-VAO
  8. 8

    La ampliación del PTS se desbloqueará a principios de año a la espera de la llegada de las empresas
  9. 9 Una protesta recorre el Centro por una «sanidad pública, universal y de calidad»
  10. 10 Los vómitos rojos de Faye que asustaron a Pacheta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Una jornada para dar a conocer la importancia de la cooperación en la Educación

Una jornada para dar a conocer la importancia de la cooperación en la Educación