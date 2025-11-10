Una jornada para dar a conocer la importancia de la cooperación en la Educación

El colegio Portocarrero de Aguadulce ha acogido el Encuentro Provincial de Cooperativas de Economía Social de Almería. El acto, organizado por ACES - Andalucía, ha reunido ... a la comunidad educativa de los ocho centros cooperativos de la provincia, entre ellos, los colegios Albayyana, Portomagno, Portocarrero y Las Marinas de Roquetas de Mar, así como escuelas infantiles y centros de formación profesional de la red.

El alcalde Gabriel Amat, junto el delegado territorial de Desarrollo Educativo y FP, Francico Alonso y la concejal de Educación, Lourdes García, han asistido a este encuentro cuyo objetivo es poner en valor esta red de centros fruto del asociacionismo y cooperativismo que están generando modelos de gestión y liderazgo en el ámbito de la educación y que afrontan según explicó el presidente de ACES - Andalucía, José Luis Hervás, nuevas formas de educación adecuadas a las cambiantes exigencias de la sociedad del siglo XXI y cuyos resultados son positivos «gracias la vocación y el espíritu emprendedor de los profesionales que trabajan en estos centros ya que su trabajo, su ilusión y dedicación contribuyen a la educación de las generaciones futuras».

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, ha puesto en valor la consolidación de estos centros educativos y su implantación en el municipio. «Sus comienzos no fueron fáciles pero gracias a su esfuerzo, dedicación y constancia han logrado que esta oferta educativa sea hoy referente en Roquetas de Mar, su desarrollo e implantación son el fiel reflejo del proceso de transformación y crecimiento que ha experimentado este municipio» . Amat ha agradecido el compromiso de todos los profesionales y centros por su trabajo en favor de una educación de calidad, inclu-siva y con valores.

Por su parte, el delegado de Desarrollo Educacativo, Francisco Alonso, ha destaca-do la importancia de celebrar este encuentro que permite poner en común expe-riencias educativas en el contexto del modelo del cooperativismo educativo de la provincia.

«Cabe destacar que de los 8 centros que integráis esta red, 7 sean del municipio de Roquetas de Mar, un municipio emprendedor por excelencia de la provincia que lidera el emprendimiento en el sector agrario y que ahora está transfiriendo este modelo al sector educativo». Por último, el delegado quiso poner en valor «el trabajón del equipo docente y de toda la comunidad educativa que forma parte de estos colegios que contribuyen con un modelo pionero que ha demostrado que el emprendimiento también es posible en el ámbito de la educación».

Por último, la directora del colegio Portocarrero y coordinadora del Centro Aces de Almería, Matilde García, agradeció la labor que llevan a cabo a todos los miembros de la comuidad educativa de ls centros de enseñanza que integran esta red de cooperativas centradas en la educación concertada de la provincia asi como el apoyo del Ayuntamiento de Roquetas y de delegacion de Desarrollo Educaivo y FP de la Junta de Andalucía.

Los 8 centros que integran esta red en la provincia son en cuanto a Enseñanzas Obligatorias: Colegio Albayana (Roquetas de Mar), Colegio Portocarrero (Aguadulce), Colegio Portomagno (Roquetas de Mar) y Colegio Cuidad de Almería (Almería). En cuanto a Enseñanzas no obligatorias o Educación Infantil: E.I. Luna Lunera (Aguadulce), E.I. Villa – África (Aguadulce) y el E.I. Las Marinas (Roquetas de Mar). Y en cuanto a Formación Profesional: Escuela Agraria Vícar (Vícar).