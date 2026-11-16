Jarquil construirá el nuevo depósito de agua potable de Aguadulce por casi 14 millones de euros

La constructora nacional Jarquil, se adjudicó el contrato de obras para la 'Construcción del nuevo depósito de agua potable con capacidad de 70.000 metros ... cúbicos en Aguadulce', en el término municipal de Roquetas de Mar. El proyecto, promovido por el Ayuntamiento de la localidad y ejecutado en Unión Temporal de Empresas (UTE) junto a la firma Grupocopsa, cuenta con un presupuesto de adjudicación de 13.732.867,22 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 18 meses.

Esta actuación responde a una necesidad de carácter estratégico para el municipio, declarada de interés por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía dentro de las medidas para paliar la sequía y garantizar el abastecimiento de agua desalada en alta. Actualmente, el núcleo urbano de Aguadulce cuenta con un almacenamiento insuficiente en cabecera ante eventuales paradas de mantenimiento de la Desaladora del Campo de Dalías, por lo que esta nueva infraestructura blindará la reserva mínima de 24 horas para una población de diseño de hasta 100.000 habitantes.

El proyecto técnico contempla la ejecución de un gran depósito semienterrado de hormigón armado estructurado en tres vasos rectangulares independientes de 50,85 x 61,60 metros cada uno, separados por juntas de dilatación. La losa de cimentación y los muros perimetrales contarán con un espesor de 70 centímetros, alcanzando una altura total de 9,50 metros hasta la coronación y permitiendo una lámina útil de agua de 7,50 metros.

Para su correcto funcionamiento, el complejo hidráulico incorporará edificaciones e instalaciones complementarias de última generación, entre las que destaca una caseta de válvulas concebida como un recinto estructuralmente independiente y adosado al propio depósito, el cual estará dotado de losas armadas y pórticos de sustentación para albergar de forma óptima la distribución interior de la valvulería técnica.

Asimismo, la infraestructura dispondrá de una caseta de cloración e hipoclorito que consistirá en una estancia aislada perimetralmente con bloques vistos de hormigón; esta edificación se diseñará bajo las directrices de la estricta normativa APQ con el objetivo de alojar de manera segura los sistemas de dosificación mediante bombas e depósitos independientes de Prfv.

Por último, el proyecto comprende la ejecución de arquetas destinadas al alojamiento de caudalímetros electromagnéticos y la canalización de nuevas conducciones de fundición dúctil de 400 milímetros de diámetro en zanja enterrada, elementos técnicos esenciales para regular con total precisión tanto la entrada de caudal desde la red en alta de 700 milímetros existente en la Avenida Estados Unidos, como las posteriores salidas de suministro dirigidas hacia la red municipal de distribución en el cruce de la Calle El Rancho con la Calle Arizona.

Sostenibilidad, autoconsumo y telecontrol

En el diseño arquitectónico y de urbanización interior de la parcela se ha priorizado la eficiencia energética y el respeto al cielo nocturno de Andalucía. La cubierta del depósito albergará un sistema de generación fotovoltaica para autoconsumo directo con una superficie de 24 metros cuadrados de paneles solares (capaces de garantizar un suministro de hasta 6.000W) y respaldo de baterías. Por su parte, el alumbrado exterior del recinto perimetral será completamente autónomo mediante farolas solares tipo LED de 30W instaladas sobre columnas de 6 metros.

Para asegurar una explotación óptima, el complejo dispondrá de una estación remota de telecontrol equipada con sondas multiparamétricas que supervisarán en tiempo real los niveles hidrostáticos de cada vaso, los volúmenes de entrada y salida, así como los indicadores de calidad del agua, tales como la concentración de cloro, pH, conductividad y turbidez. La seguridad de las instalaciones se completará con un vallado perimetral tipo Hércules sobre muro de hormigón, viales interiores asfaltados con zona de descarga segura para camiones y sistemas electrónicos de control de presencia e intrusión.

El valor de la obra para JARQUIL

Jesús Serrano, Delegado de Obra Civil de JARQUIL, recalcó la trascendencia de esta gran infraestructura hidráulica. «La construcción de este nuevo depósito de 70.000 metros cúbicos es una obra de enorme envergadura técnica y de una importancia vital para asegurar el recurso hídrico en Roquetas de Mar. Como compañía plenamente implantada en Andalucía, nos llena de orgullo acometer un proyecto tan fuertemente vinculado al bienestar de la sociedad y a la sostenibilidad, volcando toda nuestra capacidad digital y especialización en obras hidráulicas para dotar a Aguadulce de una instalación modélica y de referencia en la gestión del agua desalada».

Sobre Jarquil

Con 40 años de experiencia en el sector, Jarquil consolida su posicionamiento en el mercado nacional de la construcción y la rehabilitación mediante una filosofía de negocio basada en el cumplimiento estricto de plazos, la calidad y el respeto medioambiental.

La compañía opera en todo el territorio español —con oficinas fijas en Madrid, Sevilla, Málaga, Granada, Almería y Melilla— a través de cinco grandes áreas especializadas: Obra Civil (con un fuerte empuje en infraestructuras de transporte e hidráulicas), Edificación Industrial, Logística y Agroalimentaria, Edificación Residencial y Alternativa (hoteles, espacios deportivos, educativos, sanitarios y residencias de estudiantes o mayores), así como una división referente en Rehabilitación y Eficiencia Energética.

Como vector diferencial de competitividad, la firma destaca por la digitalización pionera de sus procesos, liderada por el uso de la tecnología colaborativa BIM y sistemas de gestión integrados en la nube.

En términos socioeconómicos, la constructora cuenta actualmente con una estructura sólida de 620 trabajadores en plantilla y genera más de 3.000 empleos indirectos a través de las más de 50 obras de gran envergadura que mantiene activas de forma simultánea. Este sólido despliegue operativo se traduce también en una dimensión económica consolidada, con un volumen de negocio que ya supera los 200 millones de euros, reflejo de la capacidad de la compañía para afrontar proyectos de gran envergadura y mantener una actividad sostenida en sus principales mercados.