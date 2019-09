IU-TD-EQ pide explicaciones por el «extravío» de un informe municipal que justicaba la compra de un vehículo a Surponiente Según el auto que decretó el archivo de la causa separada de Surponiente, los servicios de Secretaría del Ayuntamiento no han podido encontrar ese informe J. VALDIVIA ROQUETAS DE MAR Lunes, 30 septiembre 2019, 17:18

El Grupo Municipal de Izquierda Unida, Tú Decides y Equo del Ayuntamiento de Roquetas de Mar ha registrado la semana pasada una serie de preguntas al equipo de Gobierno, para su respuesta en Pleno, ante el archivo provisional de la pieza separada referida a Surponiente que implica al alcalde Gabriel Amat (PP). Esta investiga la vinculación del primer edil con este concesionario de vehículos, de propiedad de su familia, y su presunta influencia a la hora de la adquisición de vehículos municipales

«Hemos pedido explicaciones al alcalde ante el hecho que este archivo provisional fue posible, en gran medida por el hecho que el informe municipal clave para determinar ese grado de influencia se ha «extraviado» en dependencias municipales, lo cual nos parece de suma gravedad», explica Juan Pablo Yakubiuk, portavoz del grupo

Según apuntan desde IU-TD-EQ en el Auto 17/2019 del citado Juzgado se detalla que «Lo definitorio en este supuesto es la existencia de un informe técnico de fecha 18 de enero de 2006 donde se concluye que el vehículo de Surponiente S.A es el que mejor se adapta al servicio dadas sus prestaciones y equipamiento. A propósito de esta última cuestión, debe destacarse que, no obstante las sucesivas peticiones por parte de este Juzgado, por el Secretario de la Administración Local no ha podido encontrarse el citado informe técnico que hace decantarse a la Junta de Gobierno Local por el VW Bora en detrimento del Opel Astra y el Ford Focus, siendo ignota, igualmente, la identidad del funcionario que emitió dicho informe.»

Es por esto que la coalición atendiendo al deber de custodia de los expedientes, que es deber de todo Ayuntamiento, regulado en el Artículo 148 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, entre otros, ha exigido al Amat que indique fecha y número de procedimiento de la incoación de investigación interna en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar por el extravío del citado informe referido en el Auto 17/2019 del Juzgado Juzgado de Primera Instancia nº1 de Roquetas de Mar.

«En caso de no haberse incoado hemos también reclamado que se justifique dicha omisión y se especifique la fecha prevista de inicio. No entendemos que hechos tan graves no queden sin una investigación ni una depuración de responsabilidades», apunta el portavoz, que vuelve a reclamar al PSOE de Almería, parte personada en esta causa, que recurra el archivo provisional. «Lamentablemente, por la vía de exigir fianzas de miles de euros, se nos impide ser parte, como a otras asociaciones de lucha contra la corrupción, en este tipo de causas».

Izquierda Unida, Tú Decides y Equo manifiestan que seguirán fiscalizando la labor del equipo de Gobierno del PP ahora con Vox en Roquetas, pese a todas las trabas que pone el el alcalde al grupo. «Hablamos de la gestión de dinero y recursos públicos de todos los roqueteros los que se investigan: no por nada la corrupción sigue estando entre los tres primeros temas que más preocupan a los españoles solo por detrás del paro y el bloqueo político», finalizan desde la coalición.