Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

IU Roquetas de Mar exige al PP local que se pronuncie ante el «escándalo de corrupción» que sacude a la Diputación y al PP almeriense

Belén Pérez: «Ya no hablamos de rumores ni de sospechas aisladas. Estamos ante una investigación judicial que apunta directamente a la cúpula del PP almeriense, con nombres y apellidos»

R. I.

Almería

Viernes, 21 de noviembre 2025, 19:55

Comenta

La Asamblea Local de Izquierda Unida en Roquetas de Mar, a través de su coordinadora Belén Pérez, ha exigido públicamente al Partido Popular de Roquetas ... que dé explicaciones claras y sin rodeos sobre el supuesto caso de corrupción que ha hecho tambalear los cimientos del PP en la provincia de Almería.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Le roban el coche a punta de navaja en Fuente Vaqueros: «Me quedé tirada en la oscuridad»
  2. 2 «La patología del manguito rotador es muy frecuente a partir de los 40 años»
  3. 3 Los meteorólogos señalan las localidades de Granada con nevadas inminentes y frío polar
  4. 4 El restaurante de la Alpujarra que ofrece «vistas mágicas, buena comida y un ambiente único»
  5. 5 Un helicóptero retira los restos de la obra en el refugio Elorrieta de Sierra Nevada
  6. 6 El pueblo de de Granada de 30 habitantes donde desaparecieron sus bares, tiendas, molinos y fábrica de aguardiente
  7. 7 Una guardia civil de Tráfico, tajante: «Si conduces por Andalucía tienes muchas papeletas para volver a casa con una multa»
  8. 8 La Guardia Civil alerta de una estafa detectada en Granada de falsos comerciales a domicilio
  9. 9 María Vera asume la portavocía de la Diputación de Granada y gana peso en su organigrama
  10. 10

    Vuela de Japón a España para denunciar que su expareja la amenazaba desde Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal IU Roquetas de Mar exige al PP local que se pronuncie ante el «escándalo de corrupción» que sacude a la Diputación y al PP almeriense

IU Roquetas de Mar exige al PP local que se pronuncie ante el «escándalo de corrupción» que sacude a la Diputación y al PP almeriense