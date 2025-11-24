Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Belén Pérez en La Algaida. IDEAL

IU Roquetas exige al PP local que se pronuncie ante el «escándalo» de la Diputación

La asamblea de IU ha insistido en que este caso no es un episodio aislado, sino la consecuencia de una forma de gobernar basada en la confusión entre lo público y lo privado

J. Cortés

Roquetas de Mar

Lunes, 24 de noviembre 2025, 14:20

Comenta

La Asamblea Local de Izquierda Unida en Roquetas de Mar, a través de su coordinadora Belén Pérez, ha exigido públicamente al Partido Popular de Roquetas ... que dé explicaciones claras y sin rodeos sobre el supuesto caso de corrupción que ha hecho tambalear los cimientos del PP en la provincia de Almería.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 En estado grave el joven de 17 años atropellado en la Chana
  2. 2 Las imágenes tras el atropello de un joven de 17 años en la Chana
  3. 3 Muere un matrimonio tras un grave accidente entre un camión y un turismo en Darro
  4. 4 Apuñalan de gravedad en Santa Fe a un miembro del clan granadino de los Mocos
  5. 5 Buscan a un fugitivo condenado a 41 años de prisión por el asesinato de dos personas en Granada
  6. 6 Mercadona abre dos nuevos supermercados en Granada: dónde están y qué novedades ofrecen
  7. 7 Aemet aclara cuándo llegan las lluvias a Granada y las zonas más afectadas
  8. 8 Alerta de los meteorólogos para Granada: lluvias intensas, fuerte temporal y heladas
  9. 9 Un preso de Granada amenaza a una pareja con cartas intimidantes y manchadas con su sangre
  10. 10 Aviso de Hacienda a miles de autónomos por el nuevo sistema Verifactu obligatorio en 2026

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal IU Roquetas exige al PP local que se pronuncie ante el «escándalo» de la Diputación

IU Roquetas exige al PP local que se pronuncie ante el «escándalo» de la Diputación