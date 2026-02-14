IU reclama transparencia y coordinación real entre Policía Nacional y Guardia Civil

Izquierda Unida de Roquetas de Mar valora positivamente el anuncio de la llegada de la Policía Nacional al municipio, un avance que la organización lleva ... reclamando desde 2005, cuando el Senado aprobó por primera vez la creación de la comisaría. Desde entonces, IU ha mantenido una reivindicación constante para que Roquetas cuente con los recursos policiales que le corresponden por población, extensión y complejidad territorial.

La coordinadora local de IU, Belén Pérez, recuerda que «han sido casi dos décadas de insistencia, de preguntas parlamentarias, de mociones y de presión institucional para que Roquetas dejara de ser una excepción en España». Para Pérez, la llegada de los primeros 150 agentes «es una buena noticia para el municipio y un paso imprescindible para reforzar la seguridad ciudadana».

Sin embargo, IU lamenta profundamente las formas en las que se ha producido el anuncio. La organización subraya que tanto la plantilla de la Guardia Civil como la propia IU se han enterado por la prensa, y en dos ocasiones distintas, de decisiones que deberían haberse comunicado de manera oficial y transparente.

«No es serio que el Ministerio de Marlaska no responda a las preguntas registradas en el Congreso y, sin embargo, filtre a los medios información que ni siquiera conocen los propios cuerpos policiales afectados», señala Pérez.

La falta de comunicación ha generado incertidumbre entre los agentes de la Guardia Civil destinados en Roquetas, que desconocen cómo afectará la llegada de la Policía Nacional a su plantilla, a sus competencias y a su operatividad diaria. «Esa incertidumbre es injusta y evitable. La Guardia Civil merece respeto, información y garantías. Y la ciudadanía también», afirma la coordinadora local.

IU defiende que Roquetas necesita un modelo mixto de Policía Nacional y Guardia Civil, similar al de municipios como El Ejido, que permita una cobertura adecuada en un territorio extenso, con núcleos dispersos, zonas agrícolas y una población que supera los 110.000 habitantes. «No se trata de sustituir a nadie, sino de sumar capacidades y reforzar la presencia del Estado en un municipio que lo necesita», explica Pérez.

La organización reclama al Ministerio del Interior que aclare de manera inmediata cómo se va a coordinar el despliegue de la Policía Nacional con la Guardia Civil, qué impacto tendrá en la plantilla actual, cuál es el calendario real para la comisaría definitiva y por qué ni el Congreso ni los propios cuerpos policiales han recibido información oficial antes de que la noticia apareciera en los medios.

«Roquetas lleva veinte años esperando esta comisaría. Lo mínimo que merecemos es transparencia, planificación y respeto institucional», concluye Belén Pérez.