Cuartel de la Guardia Civil en Roquetas. IDEAL

IU reclama transparencia y coordinación real entre Policía Nacional y Guardia Civil

La falta de comunicación ha generado incertidumbre entre los agentes de la Guardia Civil destinados en Roquetas, que desconocen cómo afectará la llegada de la Policía Nacional a su plantilla

J. C.

Roquetas de Mar

Sábado, 14 de febrero 2026, 23:27

Comenta

Izquierda Unida de Roquetas de Mar valora positivamente el anuncio de la llegada de la Policía Nacional al municipio, un avance que la organización lleva ... reclamando desde 2005, cuando el Senado aprobó por primera vez la creación de la comisaría. Desde entonces, IU ha mantenido una reivindicación constante para que Roquetas cuente con los recursos policiales que le corresponden por población, extensión y complejidad territorial.

