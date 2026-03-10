Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El concejal portavoz de IU-Podemos, Zacarías Lekal. IDEAL

IU y Podemos con Roquetas lamentan que el gobierno local rechace apoyar al club de atletismo

El portavoz recordó que «las familias llevan meses retirando a sus hijos porque no hay condiciones dignas para entrenar»

J. C.

Roquetas de Mar

Martes, 10 de marzo 2026, 00:33

Comenta

El grupo municipal de Izquierda Unida y Podemos con Roquetas de Mar lamentó en el pasado Pleno el voto en contra del Partido Popular a ... la moción presentada por IU y Podemos para garantizar instalaciones dignas al Club de Atletismo de Roquetas, que atraviesa una situación crítica tras el cierre de la pista municipal por su mal estado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Granada capital y otros 123 municipios en aviso naranja por nieve este martes
  2. 2 Nuevo terremoto en el Área Metropolitana de Granada con dos réplicas
  3. 3 El bar granadino que lleva 42 años abierto sin parar: «El Romero es la tapa estrella»
  4. 4 La Policía Local de Granada advierte de controles esta semana: vigilarán este elemento de tu coche
  5. 5

    «Intentó atacar a dos coches con el hacha y después se fue a por el autobús»
  6. 6 La gasolinera de Granada que se quedó con los precios atrapados en el pasado: 0,8 euros el litro
  7. 7 Sierra Nevada lanza su forfait de primavera: así puedes esquiar dos días a 72 euros
  8. 8 Un ladrón deja en coma y con un cuchillo incrustado en la cabeza a un hombre en Málaga
  9. 9

    El «apagón tecnológico» de EE UU que amenaza con asfixiar a la economía española
  10. 10

    El FMI alerta a los gobiernos: «Piensen en lo impensable y prepárense para ello»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal IU y Podemos con Roquetas lamentan que el gobierno local rechace apoyar al club de atletismo

IU y Podemos con Roquetas lamentan que el gobierno local rechace apoyar al club de atletismo