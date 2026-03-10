IU y Podemos con Roquetas lamentan que el gobierno local rechace apoyar al club de atletismo

El grupo municipal de Izquierda Unida y Podemos con Roquetas de Mar lamentó en el pasado Pleno el voto en contra del Partido Popular a ... la moción presentada por IU y Podemos para garantizar instalaciones dignas al Club de Atletismo de Roquetas, que atraviesa una situación crítica tras el cierre de la pista municipal por su mal estado.

La propuesta pedía proteger la pista de usos que la deterioren, habilitar un espacio alternativo adecuado mientras se acomete la reforma y reforzar el apoyo institucional al club. El PP justificó su rechazo asegurando que «ya están trabajando en ello», mencionando la posible compra de unos terrenos.

Para Lekal, esta explicación «solo condena al club a seguir en la precariedad durante un año o año y medio más, con el anuncio probablemente reservado para la campaña electoral».

El portavoz recordó que «las familias llevan meses retirando a sus hijos porque no hay condiciones dignas para entrenar» y que el Ayuntamiento «no puede seguir mirando hacia otro lado».

«El atletismo en Roquetas no puede depender de promesas futuras ni de anuncios oportunistas. Necesita soluciones ya, no dentro de dos veranos», concluyó.