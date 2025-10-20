IU - Podemos presentan una moción para construir un parque accesible en Aguadulce

La propuesta señala como ubicación idónea un solar baldío en la calle Islas Feroe, que reúne condiciones óptimas para la intervención

J. C. Roquetas de Mar Lunes, 20 de octubre 2025, 20:22 Comenta Compartir

El Grupo Municipal de Izquierda Unida y Podemos con Roquetas de Mar ha registrado una moción para su debate en el próximo pleno, en la que propone la construcción de un parque accesible y un ascensor público en el Puerto de Aguadulce.

La iniciativa parte de una demanda vecinal histórica: facilitar el acceso a la playa desde la zona alta del barrio, especialmente para personas mayores y con movilidad reducida.

El portavoz del grupo, Zacarías Lekal, ha explicado que «bajar al mar desde esa zona se ha convertido en una auténtica odisea para muchos vecinos. No hablamos de comodidad, hablamos de derechos: de accesibilidad, de autonomía y de calidad de vida».

Lekal ha recordado que Izquierda Unida lleva desde 2014 reclamando soluciones concretas para este problema. «Han pasado más de diez años desde que empezamos a denunciar esta situación, y seguimos igual. Lo que antes era una urgencia, hoy es una vergüenza institucional. No hay excusas para seguir ignorando a quienes no pueden bajar a la playa por falta de infraestructuras adecuadas».

La moción señala como ubicación idónea un solar baldío en la calle Islas Feroe, que reúne condiciones óptimas para la intervención: espacio libre, sin accesos a cocheras, salida directa a un paso de peatones y superficie suficiente para integrar zonas verdes y aparcamientos reservados.

Además, se propone la demolición de una escalera inacabada y la instalación de un ascensor resistente al entorno costero, como alternativa viable frente a soluciones mecánicas que no soportan bien la humedad y el salitre.

El grupo municipal también ha recordado que ya llevó a pleno la queja por la escasez de plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida en Aguadulce durante los meses de verano.

«Es una situación que se repite cada año y que afecta directamente a quienes más apoyo necesitan. No puede ser que en plena temporada alta, acceder a la playa sea un privilegio para unos pocos», ha denunciado Lekal.

La moción contempla además medidas de seguridad en el entorno del ascensor, como señalización y elementos de visibilidad, y solicita que el proyecto se valore para su inclusión en los próximos presupuestos municipales.

«Roquetas necesita dejar de mirar hacia otro lado cuando hablamos de inclusión. Este proyecto no es un lujo, es una necesidad. Y lo que pedimos es que se estudie con seriedad, se escuche a los vecinos y se actúe con responsabilidad», ha concluido Lekal.