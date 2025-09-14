IU y Podemos piden recuperar la Residencia de Tiempo Libre y mejorar la conexión peatonal en la rambla del Cañuelo

El debate del pleno también estuvo marcado por una moción de Vox que pedía el rechazo al alojamiento temporal de personas migrantes en hoteles del municipio

El pleno de septiembre del Ayuntamiento de Roquetas de Mar abordó este jueves varios asuntos relevantes para el municipio. Entre ellos destacaron dos mociones presentadas por el grupo municipal de Izquierda Unida y Podemos con Roquetas, centradas en la recuperación de espacios públicos y en la mejora de la movilidad urbana.

La primera iniciativa planteaba la recuperación de la Residencia de Tiempo Libre de Aguadulce, cerrada desde 2023 y actualmente en proceso de cambio de uso urbanístico para su reconversión hotelera. El portavoz del grupo, Zacarías Lekal, defendió que el Ayuntamiento inicie conversaciones con la Junta de Andalucía para obtener la titularidad del inmueble: «No hablamos de un edificio cualquiera, sino de un recurso público que durante décadas ha servido a miles de familias. Existen ejemplos, como el de Punta Umbría, donde se ha podido recuperar la residencia para fines sociales. En Roquetas también es posible».

La moción incluía además la propuesta de abrir un proceso participativo en el que los vecinos pudieran plantear posibles usos del edificio, entre ellos centro juvenil, residencia de mayores, albergue o dispositivo de alojamiento temporal para familias en situación de emergencia.

La segunda moción giró en torno a la rambla del Cañuelo, que separa físicamente las barriadas de Los Bajos y Las Salinas. IU y Podemos solicitaron la redacción de un anteproyecto para estudiar la construcción de varias pasarelas peatonales que faciliten la conexión entre ambas zonas y mejoren la seguridad de los desplazamientos escolares hacia el CEIP Las Salinas. Según Lekal, «una pasarela puede parecer una obra menor, pero para los niños que cruzan cada día hacia el colegio o para los mayores que se mueven entre barrios supone una diferencia muy importante».

El debate del pleno también estuvo marcado por una moción de Vox que pedía el rechazo al alojamiento temporal de personas migrantes en hoteles del municipio. IU y Podemos votaron en contra. Lekal argumentó que «los datos turísticos de este año reflejan récord de visitantes y pernoctaciones, lo que desmonta la idea de que este tipo de alojamientos afecte negativamente al sector». El concejal añadió además que «lo que sí perjudica nuestra imagen como destino turístico son las campañas de confrontación y mensajes de odio que lanza Vox».

En conjunto, el grupo municipal defendió que el municipio debe orientar sus esfuerzos hacia el refuerzo de los servicios públicos, la cohesión social y la planificación urbana, y no hacia lo que consideran debates estériles. «Roquetas necesita soluciones prácticas para la vida diaria de sus vecinos. Esa es la línea en la que vamos a seguir trabajando», concluyó Lekal.