IU - Podemos critica la subida de tasas en terrazas

El concejal de Izquierda Unida y Podemos, Zacarías Lekal, expresó en el pasado pleno municipal celebrado en Roquetas de Mar su rechazo a la subida ... de tasas en terrazas, que lo que calificó como una subida desproporcionada. «Lo injusto es que esta subida caiga como una losa sobre los bares pequeños, los de barrio, los que levantan la persiana cada día con el agua al cuello», afirmó.

Según el edil, la nueva normativa triplica el coste actual para los negocios que ocupan suelo público, afectando especialmente a los establecimientos locales. «Las grandes cadenas ni se despeinan, seguirán ocupando espacio sin problema, mientras el bar de la esquina se lo piensa dos veces antes de sacar una mesa más», añadió.

Propuso un modelo progresivo con bonificaciones específicas para negocios familiares y reinversión directa en el espacio público. «Una ciudad justa no es la que cobra más, es la que cobra mejor», concluyó. El grupo votó en contra de la modificación que prosperó por la mayoría absoluta del PP roquetero.

En relación con la moción presentada por el Grupo Popular para recuperar el Premio Nacional de Tauromaquia, Lekal cuestionó el enfoque del debate. «Hoy el Partido Popular viene con una moción que parece escrita en 1950», ironizó. Recordó que el galardón fue creado y eliminado por orden ministerial, y que su retirada no implica censura, sino una decisión presupuestaria.

«Quitar un premio no es censurar, es no financiar», subrayó. El edil citó ejemplos como el municipio de El Ejido, donde ya no se instalan plazas de toros por falta de demanda, y mencionó iniciativas legislativas populares tanto a favor como en contra de la tauromaquia. «No se puede hablar de libertad cultural mientras se obliga a todos los españoles a pagar con sus impuestos un espectáculo que la mayoría ya no quiere», señaló.