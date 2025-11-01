Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Zacarías Lekal, concejal portavoz de la coalición progresista. R. I.

IU - Podemos critica la subida de tasas en terrazas

Roquetas de Mar ·

«Lo injusto es que esta subida caiga como una losa sobre los bares pequeños, los de barrio, los que levantan la persiana cada día con el agua al cuello», afirmó el concejal portavoz

J. C.

Roquetas de Mar

Sábado, 1 de noviembre 2025, 19:09

Comenta

El concejal de Izquierda Unida y Podemos, Zacarías Lekal, expresó en el pasado pleno municipal celebrado en Roquetas de Mar su rechazo a la subida ... de tasas en terrazas, que lo que calificó como una subida desproporcionada. «Lo injusto es que esta subida caiga como una losa sobre los bares pequeños, los de barrio, los que levantan la persiana cada día con el agua al cuello», afirmó.

