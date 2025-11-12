Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

La coordinadora insiste en que la sanidad pública necesita planificación, inversión y compromiso. IDEAL

IU critica la falta de dotación de material y humana del Hospital de Roquetas

Pérez señala que el modelo elegido, similar al CHARE de El Toyo, responde a una lógica que, según IU, prioriza la imagen sobre la atención real

J. C.

Roquetas de Mar

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 21:42

Comenta

Comienzan a desvelarse por fin los planes de apertura del Hospital de Alta Resolución de Roquetas de Mar, y lo que debería ser una buena ... noticia confirma lo que Izquierda Unida lleva años denunciando: «el centro abrirá sin servicios clave, sin personal suficiente y sin especialidades médicas que respondan a las necesidades reales del Poniente almeriense. La dotación prevista es mínima, y el modelo elegido se despliega en fases hasta 2028, dejando fuera áreas críticas como oncología, neurología, reumatología o paritorios».

