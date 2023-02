IU ve «bochornoso» que el PP proponga el nombre de Gabriel Amat para el hospital

J. VALDIVIA ROQUETAS DE MAR Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

La sugerencia del parlamentario del PP Juan José Salvador de poner el nombre de Gabriel Amat al hospital de Roquetas, ha agitado este viernes la política municipal y provincial, con duras críticas de formaciones como IU, que calificaron la propuesta de «bochornosa», según la candidata a la Alcaldía de la formación, Belén Pérez.

«Que se les pase, aunque sea solo por un segundo, la posibilidad de bautizar al hospital con el nombre del alcalde que está gobernando y no el de grandes figuras de la medicina que ha dado este país o, simplemente, con el nombre de nuestro municipio, ya nos debe hacer sonar todas las alarmas del concepto que tiene el PP de Roquetas de Mar, un cortijo de su propiedad donde hacen y deshacen a su antojo» ha expresado Belén Pérez, «pero la mera posibilidad de que se llame como el mayor responsable del retraso en la llegada del hospital en beneficio de sus propios intereses políticos y siempre vinculado a la presión urbanística, ya es una broma de mal gusto totalmente fuera de lugar».

«Más hemeroteca y menos ocurrencias»

La concejala y candidata a la alcaldía por Izquierda Unida en Roquetas de Mar les ha aconsejado a los miembros del PP almeriense «más hemeroteca y menos ocurrencias» ya que «el hospital no llegó a nuestra localidad porque Gabriel Amat firmó un convenio con la Junta de Andalucía asumiendo la construcción del mismo, financiado a través de un convenio urbanístico con una promotora propiedad entonces de Miguel Rifá, condenado ahora por la Audiencia Provincial por delitos contra la Hacienda por no pagar impuestos sobre la venta de terrenos en Roquetas». «Una financiación que llegaba», según Belén Pérez, «a cambio de permitir la construcción de un centro comercial y dos torres de viviendas de más de treinta plantas en las inmediaciones del Auditorio, es decir, vinculaba algo tan sensible como es la salud pública con la presión urbanística», palabras que «hemos repetido desde IU en plenos municipales y parlamentarios hasta la saciedad desde hace muchos años y de haber sido escuchadas hace mucho tiempo que en Roquetas de Mar habría un hospital público y funcional acorde al tamaño de nuestra ciudad».

Siguiendo el mismo hilo, Belén Pérez, concejala de IU, ha continuado haciendo memoria al señalar que «el plan fracasó cuando explotó la burbuja inmobiliaria y la jugada dejó de ser interesante, desistiendo Amat de la construcción del hospital por parte del Consistorio y llegando, entonces, a un acuerdo con la Junta de Andalucía para su financiación desde la comunidad autónoma poco antes de las elecciones que llevaron a Moreno Bonilla al despacho de la presidencia».

«Pero la batalla no ha terminado», ha afirmado Pérez, la candidata por IU al consistorio de Roquetas de Mar, «porque exprimido el 'boom' inmobiliario el PP andaluz va a por los servicios públicos y en vez de un hospital con todas las de la ley tenemos una estructura sin terminar, sin dotación material ni personal y con la sombra de la privatización planeando sobre el mismo, pero a la bancada de derechas les importa más el rótulo y la foto que la salud de las y los roqueteros».