Interceptan 86 garrafas de combustible en una maniobra de apoyo al narcotráfico en Roquetas

Agentes de la Guardia Civil han detenido en la madrugada de hoy a tres personas por su presunta implicación en una operación de apoyo logístico ... al narcotráfico en la costa de Roquetas de Mar (Almería), tras sorprenderlos cuando aprovisionaban una embarcación semirrígida tipo 'go fast' en pleno Paraje Natural Punta Entinas-Sabinar, espacio protegido por la Red Natura 2000.

Los hechos ocurrieron sobre las 00:05 horas, cuando la Central de la Guardia Civil alertó a las patrullas de la presencia de una embarcación sospechosa que se aproximaba a la línea de costa, a la altura de la antigua fortificación conocida como Torre Cerrillos. De inmediato, dos patrullas se desplazaron al lugar y se adentraron hasta la orilla.

Una vez en la zona, los agentes sorprendieron in fraganti a varios individuos que, desde tierra, suministraban garrafas y bultos a la tripulación de la embarcación semirrígida, que había llegado a tocar la costa. Al percatarse de la presencia policial, los implicados cesaron en el aprovisionamiento, arrojaron varias garrafas al mar y emprendieron la huida a la carrera hacia el Faro Sabinar.

Tras una persecución a pie de entre 300 y 500 metros, los guardias civiles lograron interceptar a tres varones, dos de origen marroquí y uno español, que ofrecieron resistencia activa a la detención y desobedecieron reiteradamente las órdenes de los agentes. El resto de los implicados consiguió huir y ocultarse entre la vegetación y la oscuridad de la reserva natural.

Por su parte, la embarcación semirrígida inició maniobra de retirada, alejándose de la costa marcha atrás, para posteriormente girar 180 grados y huir a gran velocidad mar adentro, en dirección sur, hacia el mar de Alborán.

Tras asegurar a los detenidos, los agentes inspeccionaron el lugar y las inmediaciones, hallando un total de 86 garrafas de 25 litros de capacidad con supuesto carburante, lo que supone aproximadamente 2.150 litros. Diez de ellas fueron recuperadas del mar tras ser arrastradas hasta la orilla, mientras que al menos una no pudo ser alcanzada al quedar a unos 25 metros de la costa y ser arrastrada por la corriente. Asimismo, se localizaron bolsas con una gran cantidad de alimentos, mantas, cartuchos de camping gas y diversos artículos de droguería.

La Guardia Civil destaca el grave riesgo que este tipo de sustancias supone tanto para la seguridad de las personas como para el medio ambiente, especialmente al tratarse de un enclave natural protegido.

Los tres detenidos fueron trasladados a las dependencias oficiales de la Guardia Civil de Roquetas de Mar, donde se instruyen diligencias por un delito contra la seguridad colectiva y un supuesto delito de resistencia y desobediencia grave a la autoridad.