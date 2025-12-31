Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Combustible interceptado en Roquetas de Mar. Ideal

Interceptan 86 garrafas de combustible en una maniobra de apoyo al narcotráfico en Roquetas

Tres detenidos tras sorprender a varios individuos aprovisionando una embarcación 'go fast' en el Paraje Natural Punta Entinas-Sabinar

Nerea Escámez

Nerea Escámez

Almería

Miércoles, 31 de diciembre 2025, 16:08

Comenta

Agentes de la Guardia Civil han detenido en la madrugada de hoy a tres personas por su presunta implicación en una operación de apoyo logístico ... al narcotráfico en la costa de Roquetas de Mar (Almería), tras sorprenderlos cuando aprovisionaban una embarcación semirrígida tipo 'go fast' en pleno Paraje Natural Punta Entinas-Sabinar, espacio protegido por la Red Natura 2000.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ofertón de Aldi: rebaja la baliza V16, obligatoria desde el 1 de enero
  2. 2

    «Las palizas eran continuas y en la última casi me quita la vida»
  3. 3 Segundo día de cortes en la carretera de Sierra Nevada: «Teníamos reserva en el parking y no podemos entrar»
  4. 4

    El Granada CF prioriza el fichaje de otro portero cuanto antes
  5. 5 Un nuevo terremoto se deja notar en Granada el día de Nochevieja
  6. 6 Estos son los pensionistas que recibirán una carta de la Seguridad Social en enero
  7. 7

    Fomento empezará en enero las obras de un nuevo parking en la carretera de Sierra Nevada
  8. 8 Sorprenden a cuatro menores cuando hacían una fogata de madrugada en la muralla Zirí
  9. 9 Se presenta voluntariamente en el cuartel y acaba detenido por atracar una gasolinera en Albolote
  10. 10 La casa de la abuela más navideña de Almuñécar que se ha hecho viral en medio mundo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Interceptan 86 garrafas de combustible en una maniobra de apoyo al narcotráfico en Roquetas

Interceptan 86 garrafas de combustible en una maniobra de apoyo al narcotráfico en Roquetas