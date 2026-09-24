La inteligencia artificial y la innovación: la apuesta de Roquetas como destino turístico del futuro

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través del área de Turismo y Playas, celebró el IV Foro Internacional de Turismo, una de las principales ... citas incluidas en la programación organizada con motivo del Día Mundial del Turismo, que se conmemora cada 27 de septiembre.

El Hotel Bahía Serena acogió esta cuarta edición, que bajo el título 'Agenda Digital e Inteligencia Artificial para rediseñar el turismo' reunió a representantes de las administraciones públicas, profesionales, empresas y expertos del sector para abordar algunos de los principales desafíos a los que se enfrentan actualmente los destinos turísticos.

El foro constituye una de las actividades centrales de una programación municipal que se desarrolla del 19 al 27 de septiembre y combina turismo, innovación, sostenibilidad, gastronomía, naturaleza y divulgación del patrimonio local.

La inauguración institucional contó con la participación del alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat; el delegado territorial de Empleo, Empresa, Trabajo Autónomo e Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública de la Junta de Andalucía, Amós García Hueso; la diputada delegada de Patrimonio Histórico y Turismo de la Diputación de Almería, María José Herrada; y la concejal de Turismo y Playas del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, Amalia López Yélamos.

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, destacó que «Roquetas de Mar afronta el futuro turístico desde una posición de liderazgo». Durante su intervención, Amat hizo hincapié en "el buen comportamiento que ha registrado el sector turístico durante este verano" y puso en valor la posición de liderazgo que mantiene Roquetas de Mar dentro de la provincia.

«Roquetas de Mar afronta los nuevos retos turísticos desde una posición de liderazgo. Este verano hemos vuelto a comprobar la fortaleza de nuestro destino y la confianza de miles de personas que cada año nos eligen para disfrutar de sus vacaciones. Los datos de julio son una muestra clara: recibimos alrededor de 96.000 viajeros, un 4% más que el año anterior, alcanzamos 470.970 pernoctaciones, una estancia media de 4,9 días y una ocupación hotelera próxima al 82%», señaló Amat.

El alcalde subrayó también el crecimiento del mercado internacional, con un incremento cercano al 9% en julio, y señaló que «estos resultados no son fruto de la casualidad, sino del trabajo continuado que se realiza junto al sector hotelero, hostelero, comercial y turístico de nuestro municipio y de una apuesta permanente por mejorar nuestros servicios, nuestras playas, nuestros espacios públicos y nuestra programación cultural, deportiva, gastronómica y de ocio».

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo y de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, Amós García Hueso, puso de relieve «el enorme potencial de la Inteligencia Artificial para impulsar un turismo más sostenible e inclusivo y para que los agentes del sector información útil puedan conocer preferencias y hábitos, detectar tendencias y tomar mejores decisiones en la gestión de los destinos turísticos».

«El Gobierno andaluz quiere situar a Andalucía en una posición avanzada en el uso de la IA – remarcó Amós García -, y para ello cuenta con una nueva consejería específica y con la Estrategia Andaluza de Inteligencia Artificial 2030, que reforzará la competitividad de las empresas facilitando el uso de esta herramienta, lo que supone un salto enorme en la democratización del acceso a las tecnologías disruptivas para empresas de cualquier tamaño y sector».

Por su parte, la diputada provincial de Patrimonio Histórico y Turismo, María José Herrada, afirmó que «no hay mejor punto de encuentro para este Foro Internacional que Roquetas de Mar, una de las joyas del destino 'Costa de Almería'. Se trata de un municipio referente en Andalucía que concentra más del 60% de las plazas hoteleras de la provincia. Desde la Diputación seguimos apostando por la innovación, siendo pioneros al incorporar la IA a nuestra web turística, y mantendremos siempre una estrecha colaboración con los ayuntamientos y las empresas del sector para impulsar el turismo como fuente clave de riqueza y empleo».

A su vez, la concejala de Turismo y Playas, Amalia López Yélamos, explicó que la elección de la inteligencia artificial y la agenda digital como ejes centrales de esta cuarta edición responde a la necesidad de analizar «hacia dónde se dirige el turismo y qué herramientas debemos incorporar para anticiparnos a las nuevas necesidades del viajero».

«Queremos que Roquetas de Mar siga siendo un destino de referencia, pero también un destino innovador, accesible, sostenible e inteligente. La tecnología tiene que ayudarnos a conocer mejor a nuestros visitantes, personalizar servicios, facilitar el acceso a la información y hacer que la experiencia turística sea cada vez más completa y accesible para todos», destacó.

Inteligencia artificial, sostenibilidad y accesibilidad

Tras la inauguración institucional, el programa continuó a las 10.00 horas con la ponencia «Roquetas de Mar, el litoral del futuro», en la que María del Mar García Beltrán, gerente de Almeriune y responsable de la asistencia técnica del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de Roquetas de Mar, ha presentado los resultados de este plan.

A las 10.30 horas se celebró la mesa redonda 'Turismo inteligente, turismo para todos: cómo la IA está transformando la experiencia del viajero', moderada por Antonio Jesús González, gerente de Almería Sport Destination. En ella participó Luz Marina Gil López de Pablo, técnica de Turismo Accesible, Accesibilidad Universal y Cultura Inclusiva de Impulsa Igualdad/Tur4all, y Andrés Martínez Vidal, CEO de iUrban.

La conectividad, uno de los grandes retos

La conectividad centró la segunda parte del encuentro. A las 12:00 horas ha comenzado la mesa redonda 'Cruceros y aerolíneas: claves para mejorar la conectividad turística', moderada por David Ramírez, auditor de sistemas y sostenibilidad.

En ella intervinieron Jorge Perals Sánchez, gerente de la Fundación Bahía Almeriport; Carmen Bereneguel Cáceres, responsable de Servicios y Comercial de AENA en el Aeropuerto de Almería; y Lydia Cara Esteban, directora de Contratación y Key Account Manager de Senator Hotels & Resorts.

El foro abordó así uno de los asuntos que condicionan de forma directa la competitividad turística de la provincia: la mejora de las conexiones y las posibilidades de aprovechar tanto el transporte aéreo como el turismo de cruceros para incrementar la llegada de visitantes.

El programa se completó a las 13.00 horas con la intervención, en formato online, de Luis Javier Gadea, gerente de I+D+i de SEGITTUR, quien presentó 'El modelo de Destino Turístico Inteligente', profundizando en un modelo basado en la gobernanza, la innovación, la tecnología, la sostenibilidad y la accesibilidad.