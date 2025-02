Instan a publicar un inventario de locales para asociaciones en Roquetas

J. C. Roquetas de Mar Jueves, 6 de febrero 2025, 16:40 Comenta Compartir

El concejal socialista, Rafael Torres, reclamó un mayor apoyo para las asociaciones del municipio, especialmente en lo que se refiere a la cesión de locales y salas para el desarrollo de su actividad.

«Hay que acabar con la arbitrariedad opaca y caprichosa del PP de Amat», defendió, para lo que el PSOE propuso que se haga público un inventario de locales y espacios disponibles y que estos se cedan por un proceso de concurrencia competitiva «con total transparencia».

Para Torres, «lo que no puede ser es que ni siquiera se sepa con claridad qué espacios se pueden solicitar en estos momentos y que el único criterio para su concesión sea el capricho del alcalde y sus concejales». En este sentido, el edil socialista considera «un fracaso» cada vez que una asociación tiene que «exiliarse» fuera del municipio para buscar locales en los que desarrollar su actividad o cesar esa actividad porque no dispone de espacios para funcionar y no puede desplazarse.

«En otros municipios cercanos tienen incluso edificios específicos para el tejido asociativo, mientras que aquí es imposible saber los espacios disponibles, y las limitaciones son tan grandes, que muchas asociaciones desisten, buscan refugio en otros municipios o incluso en las sedes de algunos partidos como el PSOE, que hasta cedemos nuestra sede para el ensayo de un coro que lleva años sin encontrar un espacio, entre otros muchos colectivos que piden nuestro apoyo», explicó.

La moción plantea que la web municipal publique de forma permanente el inventario de espacios para usos asociativos, que haga público también los casos de espacios cedidos así como las condiciones en las que se cedieron y que sean públicos también los cuadrantes de los horarios ocupados y libres de aquellos lugares destinados a la cesión para actividades puntuales como reuniones o cursos.

Igualmente, se propone la redacción de una Ordenanza Municipal que regule estos usos y que establezca criterios claros, por concurrencia competitiva, a la hora de gestionar este tipo de cesiones para apoyar la participación ciudadana evitando «injustos tratos de favor y arbitrariedades».

Torres recordó que el Ayuntamiento asumió recientemente la propuesta socialista para rescatar locales de la Plaza de Toros con destino a las asociaciones. «Es algo parcial, porque han rescatado media docena de locales nada más, cuando nosotros proponíamos rescatar toda la Plaza y destinarla tanto a asociaciones como a emprendedores, pero este paso dado es una oportunidad para ampliar espacios para las asociaciones y que su uso se gestione de la forma más justa y transparente posible», concluyó el concejal de la formación socialista.