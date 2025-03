Instan a la Junta a reforzar el personal del Registro Civil de Roquetas de Mar

J. Cortés Roquetas de Mar Sábado, 29 de marzo 2025, 17:20 Comenta Compartir

El concejal socialista, Rafael Torres, ha instado a la Junta de Andalucía a «asumir su responsabilidad» en la organización de los Registros Civiles y concretamente, ante el «colapso» del Registro de Roquetas de Mar, donde hay trámites que tardan casi dos años por la falta de personal suficiente para asumir la carga de trabajo de una ciudad de 112.000 habitantes.

Torres ha respondido así a las recientes declaraciones del consejero de Justicia, José Antonio Nieto, que en sede parlamentaria ha negado que esta carencia dependa de la Administración autonómica. «Ya estamos acostumbrados a las imprecisiones, cuando no mentiras directamente, del consejero de Justicia con respecto a Roquetas, ya lo hizo con el convenio de la nueva sede judicial, pero es que en este caso parece que tener un alarmante desconocimiento de su departamento y ni se ha leído el Estatuto de Autonomía de Andalucía».

Concretamente, el concejal socialista ha recordado que el artículo 77 del citado Estatuto, establece que la Junta de Andalucía es la responsable de la gestión de los Registros Civiles andaluces, por lo que «es quien se encarga de su organización». Por otro lado, el artículo 147 atribuye a la Junta de Andalucía las competencias del personal no judicial, «es decir de todos salvo los jueces y los letrados de la Administración de Justicia, los antiguos secretarios».

«No hay más que ver una nómina de un administrativo de los juzgados, para comprobar que quién les paga es la Junta de Andalucía, no el Gobierno de España, pero el señor Nieto no parece haberse enterado del personal que está bajo su responsabilidad, es más, en las cifras que ha dado sobre el personal del Registro Civil de Roquetas llega incluso a confundir, quiero pensar que por desconocimiento, la totalidad del personal que trabaja en el juzgado del que depende del Registro Civil de Roquetas, con el que se encarga expresamente de ese Registro, que son solo tres funcionarios», ha declarado Rafael Torres.

Torres también ha acusado a Nieto de desconocer la realidad de Roquetas de Mar y sus necesidades, algo que ha calificado de «sorprendente» teniendo en cuenta que su partido gobierna en el municipio roquetero y «públicamente presumen de una comunicación permanente que luego desmienten los hechos». «Equiparar las necesidades registrales de Roquetas con las de Dos Hermanas, donde según él todo funciona bien, no solo es una torpeza, es una muestra de su incompetencia como consejero, porque nada tienen que ver, teniendo en cuenta el alto porcentaje de población extranjera de Roquetas, que incrementa considerablemente la carga de trabajo del Registro, debe ser que su compañero Gabriel Amat, no se lo ha explicado todavía».

En este sentido, Rafael Torres ha instado a Amat y su equipo a «reclamar a la Junta de Andalucía lo que le corresponde a Roquetas, porque ellos saben perfectamente lo que está pasando y la realidad social de esta ciudad y no pueden mirar para otro lado cuando al que hay que reclamar es de su mismo partido como vienen haciendo».

Por último, el concejal socialista ha reiterado que «lo que se necesita es el refuerzo del personal del Registro, es más, nos consta que con una sola persona más la situación se aliviaría mucho» y ha mostrado su extrañeza con la actitud de la Junta «eludiendo sus responsabilidades», cuando «en los últimos años no han dejado de mandar notas de prensa y hacer anuncios sobre planes de choque, horas extra y refuerzos de personal en juzgados de toda Andalucía, pero ahora resulta que no pueden hacer nada y que los Registros no son cosa suya, en contra de lo que dice el propio Estatuto de Autonomía».