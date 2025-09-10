Instan a Amat a solicitar un incremento de la plantilla para los centros de salud del municipio El parlamentario socialista, Mateo Hernández, denuncia que en el centro de Roquetas Norte la mayoría de profesionales atiende a más de 2.000 pacientes

El parlamentario autonómico por el PSOE de Almería Mateo Hernández Tristán ha denunciado el «maltrato» que nuevamente inflige el Partido Popular de Moreno Bonilla a la provincia de Almería en materia sanitaria. En esta ocasión, ha lamentado la situación en la que se encuentran los más de 300.000 habitantes de la Comarca de Poniente quienes, según los datos de la Junta, cuentan con la peor ratio de profesionales sanitarios por habitante de Andalucía.

«El Distrito Poniente cuenta con menos médicos y médicas de familia, enfermeras y enfermeros y pediatras de toda la comunidad autónoma, tratándose de un verdadero escándalo que demuestra el agravio del presidente de la Junta a esta comarca que se suma a la bajada de categoría del Hospital de Poniente a Hospital Comarcal», ha trasladado el dirigente socialista quien ha señalado que una de las principales consecuencias de esta falta evidente de profesionales en este distrito es la dificultad para encontrar citas médicas.

Mateo Hernández ha expuesto esta dramática situación en Roquetas junto al portavoz del Grupo Municipal Socialista en el ayuntamiento de esta localidad, Rafael Torres. «Las urgencias en esta localidad están saturadas, los roqueteros y roqueteras se tienen que dar un madrugón cada mañana si quieren probar suerte y conseguir una cita en su centro de salud y los profesionales tienen unos cupos absolutamente excesivos», ha denunciado. En atención primaria del Distrito Poniente, ha ahondado, «dos de cada tres médicos y médicas superan los 1.500 pacientes y casi la mitad cuenta con más de 2.000 pacientes en su cupo».

En el centro de salud Roquetas Norte, por ejemplo, «casi todos los profesionales están por encima de los 2.000 pacientes; una auténtica barbaridad», ha valorado y ha subrayado la situación que viven las y los profesionales de Pediatría quienes cuentan con más de 1.000 menores en su cupo; un «límite que se considera ya excesivo».

Para el diputado autonómico socialista, «nos encontramos en un punto de no retorno: si Moren Bonilla sigue, la sanidad pública se derrumbará más. El último hachazo del Partido Popular en la Junta ha sido destinar más de 500 millones de euros a la sanidad privada cuando debería emplear estos recursos para contratar a más profesionales, mejorar sus sueldos, estabilizarles y reducir las listas de espera; todo con más actuaciones desde la sanidad pública», ha reivindicado.

En este sentido, según ha expresado, la alternativa del PSOE es clara «rescatar la sanidad pública y actualizar el modelo sanitario andaluz con María Jesús Montero».

«El PSOE de Andalucía es plenamente consciente de la gravedad del momento y sabemos lo que está en juego, que es la salud de millones de andaluces y andaluzas y, por eso, insistimos en que la sanidad pública andaluza sólo se salvará si María Jesús Montero es presidenta de la Junta y, así, volverá as ser motivo de orgullo en Andalucía», ha defendido.

«Las y los socialistas sabemos cómo hacerlo, porque ya lo hicimos antes: ampliando plantillas, dignificando a los profesionales, blindando la financiación pública, apostando por la atención primaria y hospitalaria», ha aseverado Mateo Hernández.

Por su parte, Rafael Torres ha instado nuevamente al alcalde de Roquetas de Mar, el 'popular' Gabriel Amat, a tomar cartas en el asunto y a solicitar a la Junta de Andalucía un incremento de la plantilla para los centros de salud del término municipal.

«De momento no ha hecho nada porque es incapaz de exigirle nada a su amigo Moreno Bonilla aunque sea para el bien de Roquetas, con lo que está demostrando que no es un roquetero», ha lamentado.

Ante la inacción del alcalde del Partido Popular, el Grupo Municipal Socialista va a presentar una moción para que la corporación municipal apruebe solicitar a la Junta que mejore la situación sanitaria que se vive diariamente en los centros de salud de Roquetas de Mar «con colas interminables de madrugada y con ratios de más de 2.000 pacientes por médicos de cabecera».