Inserta Empleo participará en la Feria de Empleo de Aguadulce para mayores

Inserta Empleo, la entidad de Fundación ONCE para la formación y el empleo de personas con discapacidad, participará mañana con un estand en la Feria ... de Empleo de Aguadulce – Encuentro +45, que se celebrará en el Palacio de Congresos de Aguadulce, en horario de 9:30 a 13:30 horas.

Este encuentro, organizado por la Cámara de Comercio de Almería, está dirigido a personas mayores de 45 años en búsqueda activa de empleo y reunirá a entidades, empresas y organismos comprometidos con la mejora de la empleabilidad y la inclusión laboral de este colectivo.

Durante la jornada, Inserta Empleo ofrecerá información personalizada a las personas asistentes sobre sus programas de orientación, formación y acceso al empleo, con especial atención a quienes cuentan con una discapacidad. Los técnicos de la entidad asesorarán sobre itinerarios de inserción, oportunidades laborales y recursos disponibles para facilitar la incorporación o reincorporación al mercado laboral.

La Feria de Empleo de Aguadulce se consolida como un espacio clave de networking y oportunidades, donde personas demandantes de empleo y empresas podrán establecer contacto directo, favoreciendo la generación de nuevas oportunidades laborales en la provincia de Almería.

Con su presencia en este evento, Inserta Empleo reafirmará su compromiso con la inclusión sociolaboral y la mejora de la empleabilidad de las personas con discapacidad, especialmente en colectivos con mayores dificultades de acceso al empleo, como los mayores de 45 años.

Fundación ONCE e Inserta Empleo

Fundación ONCE es la principal entidad social española que trabaja para la plena inclusión de las personas con discapacidad con el desarrollo de iniciativas y programas en los campos del empleo, la formación, así como la accesibilidad y el diseño para todos con el fin de impulsar entornos, productos y servicios globalmente accesibles.

Así, Fundación ONCE puso en marcha la organización Inserta Empleo, que es la entidad de recursos humanos experta en la atención a las personas con discapacidad y que centra su actividad en mejorar su formación y conseguir su inclusión en el mercado laboral. Cuenta con una experiencia de más de 25 años y un equipo de expertos en orientación e intermediación, repartidos por sus 53 oficinas en toda España.

Ayuda a las personas con discapacidad a encontrar empleo, las forma si fuera necesario, y ofrece a las empresas los mejores candidatos y candidatas para los puestos que necesitan cubrir. Todo ello sin coste alguno.

La actividad de Inserta Empleo se enmarca en los programas estatales FSE+ de 'Empleo Juvenil' (CCI 2021ES05SFPR001) y de 'Inclusión Social, garantía infantil y lucha contra la pobreza' (2021ES05SFPR003) y en el programa 'FSE+ Comunidad Autónoma de Canarias', (CCI2021ES05SFPR009), que está desarrollando Fundación ONCE a través de Inserta Empleo, con la cofinanciación de la Unión Europea para incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad.